Terjed a járvány: meghosszabbították az orosz kényszerszabadságot

Putyin is elismerte, hogy vannak hiányosságok

Putyin, aki április 2-án először április 8-ig, később pedig a hónap végéig rendelt el kényszerszabadságot, hangsúlyozta, hogy Oroszországban a járvány, noha sikerült lelassítani a terjedését, még nem tetőzött, és a koronavírus elleni harc nehéz szakaszához érkezett. Arra figyelmeztetett, hogy a májusi ünnepek alatt - vagyis az elsejei munka ünnepét és a 9-ei győzelem napját is felölelő periódusban - szigorúan be kell tartani a régiókban bevezetett megelőző intézkedéseket.

