Tessék, csak egy kicsit duzzognia kellett a miniszterelnöknek: várjon szombatig a tankolással, megéri!

A Holtankoljak információi szerint szombattól, azaz január 25-étől két-két forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Az oldal hozzáteszi, hogy nehéz megmondani, pontosan mekkora is lehet az árcsökkenés, ugyanis a Mol pénteken is csökkentett az árakon, méghozzá a benzin esetében 1, a ágzolaj esetében pedig 5 forinttal, és a kutak várhatóan ehhez is „igazodni fognak”.

Mindenesetre az oldal adatai szerint péntek délelőtt az alábbi átlagárak voltak a benzinkutakon:

95-ös benzin: 639 Ft/liter

Gázolaj: 657 Ft/liter

