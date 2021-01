Tilos a hálapénz! – az új logó egy háziorvos ötlete

Eörsi Dániel 16 éve dolgozik az egészségügyben, 13 éve háziorvos, s azt mondja, a koronavírus-járvány árnyékában kicsit eltűnik az a hatalmas lépés, hogy 2021-től hivatalosan is tilos hálapénzt elfogadni. Az ’1001 orvos hálapénz nélkül’ Facebook-csoportban vetette fel, hogy erre az alkalomra jó lenne olyan piktogramot kitenni a rendelőkben, ami a betegek figyelmét is felhívja a változásra. Ez el is készült, s ezen a héten ki is teszi a rendelőjében.

Egyértelmű és világos üzenet. Grafika: Fekete Émi Egyértelmű és világos üzenet. Grafika: Fekete Émi

„Húzzunk egy piros vonalat, és örüljünk, hogy végre elértünk ehhez a ponthoz. Büszke vagyok, hogy kitehetem ezt a táblát a rendelőmben. Sokan bele sem gondolnak ugyanis, hogy a paraszolvencia mennyire megnyomorította a lelkünket. Hadd mondjam ki: az orvosoknak van morális tartásuk”

– mondja az ötletgazda, aki kifejti, hogy főleg azért rossz a hálapénz, mert senki nem tudja, mit vár el a másik cserébe. Sem az orvos (vagy egészségügyi dolgozó), sem a beteg. A szürkezónában ugyanis minden bizonytalan és nyomasztó, ahol az egyik ember szeretné a másik lojalitását megvenni, miközben közös cinkosságot szül a felajánlott és elfogadott pénz.

A hálapénz Magyarországon több évtizedre visszanyúló, mély gyökereket eresztett ’hagyomány’, amikor a kontrollt vesztett, kiszolgáltatottságából adódó helyzetén próbálja a páciens megvásárolni a fehér köpeny figyelmét. 2020. december 31-ig az előre adott pénzes boríték büntetéssel járó vesztegetésnek számított, az utólag adott pénz pedig hálapénznek. Mindkettő egyformán rossz, ugyanis megmérgezi az orvos-beteg viszonyát.

„Sokan mondják, hogy erről csak az orvos tehet, ha ráutaló magatartással, metakommunikációval, körbeírással a páciens értésére adja, hogy mit vár el, ám igen sok beteg ugyanilyen eszközökkel él, tehát kettőn áll a vásár. Tehát az évtizedes rossz gyakorlat életben tartása mindkét félen múlt” – vélekedik a háziorvos.

Mint mondja, több éves praxisa után is van pár betege, akiknek képtelenség elmagyarázni, hogy semmit nem vár el cserébe, hiszen ő fizetést kap azért, hogy gyógyít. Ezért örül, hogy végre kitehet egy ilyen táblát, mert végre el tudja érni azt a 13 éve kitűzött célt, hogy szégyenkezés nélkül tudjon dolgozni.

Szöveg nélkül is érhető. Grafika: Fekete Émi Szöveg nélkül is érhető. Grafika: Fekete Émi

De mivel az új törvény nem csak a hálapénz kérdését rendezi, hanem az egészségügyi másodállások vállalását is megszigorítja, a legnagyobb veszély most az, hogy sok beteg, aki eddig meg tudta engedni a hálapénzt, követheti az orvosát a magán egészségügyi szektorba. Eddig ez a fizetőképes réteg vásárolta meg az orvos figyelmét, elvonva ezzel az állami egészségügy kapacitásait a nem fizetőképes, vagy a hálapénzt elutasító réteg elől. Eörsi Dániel szerint pedig, ha jogilag és financiálisan biztonságos környezetben tudn(án)ak dolgozni az orvosok, akkor mindenkit ellátnak, beleértve azokat is, akik képtelenek borítékot adni.

„Bár nyolcezer forintig tárgyi ajándék adható évi egy alkalommal, de én személy szerint ezeket sem szeretem. Úgy gondolom, a személyes, például saját kézzel készített ajándék teljesen más kategória, de ha egy whisky-t, vagy csokoládét kapok, beleteszem egy nagy fiókba, s a rászoruló betegek között minden évben szétosztom, s akkor helyreáll a lelki békém” – meséli az orvos.

Arra a kérdésre, hogy mennyire optimista a hálapénz országos felszámolásában, Eörsi Dániel azt mondja, a saját praxisában abszolút, a kórházi intézményrendszert illetően nem bocsátkozna jóslásokba, de végül is abban sem igen bíztunk, hogy valaha sikerül átvinni azt a szabályt is, hogy a sörözőkben, kocsmákban tilos a dohányzás. S mára mindenki tudja, hogy bent már nem gyújthat rá.

Eörsi Dániel egyébként hivatalosan is eljuttatta a Magyar Orvosi Kamarához a kihelyezhető tábla vagy matrica javaslatát, de tisztában van azzal, hogy jelenleg az alapellátásban dolgozók koronavírus-oltását szervezik, ami nem kis feladat.

Mint ismeretes, a háromlépcsős orvosi béremeléseknek utat nyitó törvény még a Büntető Törvénykönyvet is módosította, és megtiltotta a hálapénzes „ügyleteket.” Így akár egy évig terjedő szabadságvesztésre számíthat az az egészségügyi dolgozó, aki kapja és az a páciens is, aki adja a hálapénzt. Januártól az egészségügyi dolgozó a betegtől a kezelés után legfeljebb egyszer és csakis olyan tárgyat fogadhat el, amelynek értéke nem haladja meg a minimálbér havi összegének öt százalékát, ami jelenleg nyolcezer forint.