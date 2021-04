„Többen halnak meg Covid-osztályon, mint Covid-intenzíven”

Van, akinek ez már az elfekvő

Bár ő is szívesen kiállna névvel és arccal, még nem teheti. Igen, jött hozzájuk is körlevél, hogy tilos nyilatkozni, bármit elmondani, bármire utalni, elméletileg a hozzátartozóknak sem lehetne mondani semmit. Tehát nevezzük őt Péternek, aki rezidensként eltöltött hónapjai után úgy döntött: beavat minket a belgyógyászati osztályból átalakult Covid-osztály mindennapjaiba, ami nem azonos a Covid-intenzívvel.

Pedig igen sok minden épp itt dől el - mondja Péter. Például nálunk többen halnak meg itt, mint bent, az intenzíven. Betegből is ötször-hétszer több van nálunk.

Ennek egyszerű az oka: nem jut be mindenki az intenzív osztályra. Mert még nincs, vagy már nincs szüksége rá. Utóbbiból van több.

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban. Fotó: MTI A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban. Fotó: MTI

Sokak lázlapjára ez kerül fel: „a beteg javulása intenzív kezeléstől nem várható, komfortterápia javasolt”. Ez azt jelenti - mondja -, hogy fájdalomcsillapítót, esetleg morfiumot adunk, megy az oxigén nekik és a hozzátartozók 'életvégi látogatását' kell megszervezniük. Ezekről a betegekről lemondtak, számukra voltaképpen ez egy elfekvő.

Itt naponta mérlegelni kell, kiben van több „ráció”, mert akit jobb eséllyel meg lehet menteni, azt veszik fel az üres intenzíves ágyra. A Covid-intenzív osztályokon számtalanszor kell használni az Etikai protokollt, amit tavasszal dolgozott ki a Magyar Orvosi Kamara. Ez békeidőben is működik egyébként, csak nem volt ilyen részletesen kidolgozva. Hiszen az intenzíves osztályok mindig is túlterheltek voltak, télen több az infarktusos, nyáron több a balesetes, amikor túlnőhetik a betegszámok az ágyszámot, akkor mérlegelni kell. Ez létező probléma, és a gazdagabb országokban is jelen van, csak ritkábban, mint nálunk.