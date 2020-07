Tovább csökkentette kamatát az MNB

A K&H szakértője szerint a koronavírus-járvány miatt egyelőre bizonytalan a jövőbeli helyzet. Ezért az esetleges lazítás mértéke nagyban függ a nemzetközi környezet alakulásától és a forint árfolyamától is. Hozzáfűzte: „Amennyiben a nemzetközi hangulat romlik és a forint esetleg meredek lejtőre kerül, akkor a magyar jegybank elhalaszthatja a lazítást. Sőt, nagyon kedvezőtlen helyzetben átmenetileg akár szigorításra, azaz kamatemelésre is sor kerülhet.

„A döntés megfelel a piaci várakozásoknak, ugyanis a legutóbbi, júniusi szintén 15 bázispontos csökkentés után a magyar jegybank vezetése már utalt rá, hogy lesz még lazítás” – kommentálta a jegybanki lépést Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Hozzátette: „A kamatcsökkentés célja a gazdaságélénkítés. Tehát alacsonyabb hitelkamatokkal igyekszik felpörgetni a hitelezést az MNB. Az infláció szempontjából is belefér a kamatcsökkentés, a jegybank ugyanis legutóbbi előrejelzésében azzal számolt, hogy az egyik legfontosabb mutató, az adószűrt maginfláció jövőre a 3 százalékos célszint alá süllyed.” A mostani kilátások alapján elképzelhető, hogy az MNB a későbbiekben tovább lazít, azaz még lejjebb szorítja a rövid, éven belül kamatokat, várhatóan az 0,5 százalék körüli szintre. „Az viszont kérdés, hogy ezt az alapkamat további csökkentésével vagy nem konvencionális eszközök, például az egyhetes betét segítségével teszi majd meg” - mondta Németh Dávid.

A mostani kamatcsökkentés ellenére a három és fél hónapja módosított többi kondíció nem változik. Így az egy napra a kereskedelmi bankok által a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) elhelyezett betétek kamata is negatív, -0,05 százalék maradt, az egynapos és egyhetes, fedezett hiteleké pedig 1,85 százalékos.

