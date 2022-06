Tovább drágul a cigaretta? Meddig lehet emelni a dohánytermékek adóját?

A dohánytermékek jövedéki adója alapvetően meghatározza a végtermékek árát, hiszen ezek az egyik legnagyobb adótartalommal rendelkező termékek. Az európai döntéshozók és a tagállamok az adóktól több fontos célt is elvárnak, egyrészt komoly költségvetési bevételt, amely részben fedezi a dohányzás okozta egészségkárosodás társadalmi költségeit. Másrészt a viszonylag magas ártól azt is remélik, hogy a fogyasztók egy részét távol tartja a káros szenvedélytől, és a nikotinfüggők száma így csökken.

Az Európai Bizottság jelenleg dolgozik a dohánytermékek európai adóztatásának (és így nagyrészt árképzésének) kereteit meghatározó irányelv felülvizsgálatán, és a javaslat 2022 utolsó negyedévére várható. Az EB legutóbbi bejelentései alapján az új javaslat a füstmentes dohány- és nikotintermékekre, például az e-cigarettákra, a hevített dohánytermékekre és a nikotinos tasakokra is kiterjedne. Az érintettek egy része amellett száll síkra, hogy a jogalkotók tegyenek különbséget az egyes terméktípusok között, és a felmérések szerint kisebb egészségkárosító hatásúakat alacsonyabb adóval sújtsák.

Egy újabb adóemelés akár a feketepiacot is erősítheti. Fotó: MTI/Kovács Attila Egy újabb adóemelés akár a feketepiacot is erősítheti. Fotó: MTI/Kovács Attila

Egyelőre ugyanakkor nem ismert, hogy ezt az utat fogják követni, vagy valamilyen egységes szempontrendszer alapján vetik ki az adókat. Ahogy arról is csak pletykák vannak, hogy a szabályozás keretében lesz-e adóemelésre vonatkozó előírás, vagy a cél az, hogy a teljes termékkört átfogó előírások legyenek. Magyarországon egyébként mind a hagyományos, mind a hevített termékek gyakorlatilag azonos elbírálás alá esnek, és jövedéki terméknek számítanak, és kizárólag dohányboltokban forgalmazhatóak. (Nem véletlenül léptek nagyon gyorsan az elmúlt hetekben a magyar hatóságok, amikor az Elf bar néven emlegetett e-cigaretta az adó és forgalmazási szabályokat áthágva került gyakran kiskorú fogyasztókhoz is.)

Az adóemelés egyébként sokak szerint immár kontraproduktív, hiszen a visszatartó erőt ezzel már nem lehet növelni, ráadásul a drágulás sokakat a fekete piac felé fordít, így az állami bevételek növekedése is megkérdőjeleződik. A KPMG nemrégiben készült tanulmánya is ezt támasztja alá, eszerint a dohánytermékek túlzott áremelése az illegális kereskedelem növekedéshez vezet, és nem befolyásolja érdemben a fogyasztást, amint azt Franciaország esete is mutatja. A cigarettaárak jelentős emelése szinte minimális hatással volt a dohányzás arányára, ugyanakkor az illegális cigarettafogyasztás meredek növekedéséhez vezetett, a 2017-es 13 százalékról 2021-re 29 százalékra ugrott ez az arány. Az illegális piac 2021-ben 6,2 milliárd eurónyi elmaradt adóbevételt juttatott a bűnözők kezére a francia állami költségvetés helyett.

Bonyolítja a helyzetet, hogy az Európa-szerte elszabadult infláció miatt a fogyasztók – egy része - nem képesek tolerálni a túlzott áremelkedést. Feltételezhető, hogy a túlzott költség emelések a dohánytermékek esetében sem működne a mostani szituációban, és sok fogyasztót a feketepiacra irányítana. Ez pedig végső soron nem csak a bűnözés növekedéséhez vezetne, de jelentős adóbevétel-kiesést is okozna. Ez különösen igaz lenne az alacsonyabb jövedelmű dohányosok esetében, akik általában a legtöbbet dohányoznak.