Trump elhalasztotta a G7-et, és meghívta Oroszországot

És Dél-Koreát, Ausztráliát és Indiát is. Kínát nem.

Alyssa Farah, a Fehér Ház stratégiai kommunikációért felelős igazgatója úgy fogalmazott: Trump az Egyesült Államok néhány hagyományos szövetségesével akarja bővíteni a résztvevők körét, és néhány olyan országgal is, amely a leginkább megszenvedte a koronavírus-járványt. Farah szerint a csúcstalálkozón az elnök szeretne megvitatni Kína jövőjére vonatkozó kérdéseket is.

Néhány nappal ezelőtt Trump felvetette, hogy a találkozót immár akár személyes részvétellel is meg lehetne tartani a Washington melletti, marylandi Camp Davidben, a mindenkori amerikai elnökök hétvégi rezidenciáján.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

"Az az érzésem, hogy a G7-es csoport összetétele nem érzékelteti híven a világban zajló változásokat" - mondta az elnök. Úgy fogalmazott: a szerveződés a mai formájában már "nagyon idejétmúlt", ezért a következő csúcsértekezletre, amelyet az őszre tervez, szeretné meghívni Oroszországot, Dél-Koreát, Ausztráliát és Indiát is. Kínát nem említette, amellyel az utóbbi időben jelentősen romlott Washington viszonya.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!