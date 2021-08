Úgy tűnik, Magyarország az iskolai tesztelésben is különutas lesz

„Ha a kormány nem is PCR, de gyorsteszteket bocsátana az iskolák rendelkezésére, már az is jobb lenne a semminél, így képbe kerülhetnénk a gyerekek fertőzöttségét illetően” – mondta Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke ma reggel az ATV Startban.

Romániát és Ukrajnát leszámítva a szomszédaink mindenhol tesztelik majd az iskolásokat. Fotó: Depositphotos Romániát és Ukrajnát leszámítva a szomszédaink mindenhol tesztelik majd az iskolásokat. Fotó: Depositphotos

Bár az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint Magyarországon a 12-18 éves korosztály 38,5 százaléka be van oltva, de az eddig beérkezett, szülők által kitöltött kérdőívek alapján az augusztus 30-szeptember 2. közötti négynapos időszakban a gyerekek csak 10-15 százalékát szeretnék beoltatni az iskolákban. Mindeközben a tegnapi adatok szerint a szennyvizekben mért koronavírus-koncentráció elkezdett felfelé kúszni, ami egyértelműen a negyedik hullám jelenlétének minősíthető.

Ugyan tavaly novemberben, a második hullám idején, aztán 2021. január első napjaiban a pedagógusokat tesztelték, de a gyerekeket akkor sem. Őket az országosan beszerzett, nagy mennyiségű hőmérőkkel próbálták kiszűrni az iskolakapuknál.

A Civil Közoktatási Platform a napokban levélben fordult Maruzsa Zoltán közoktatási államtitkárhoz, s kilenc kérdésükből az egyik épp ezt feszegeti, hogy hány naponta tervezi a kormány szűrni a diákokat? Hiszen az jól érzékelhető, hogy több országban is léptek már ezügyben.

A magyar tanulók lehetséges tesztelésével kapcsolatban mi is érdeklődtünk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, elküldtük kérdéseinket, amint megérkeznek a válaszok, frissítjük cikkünket. Addig is nézzünk körbe a világban, hol vetik be ezt a fontos járványügyi intézkedést, a tanulók tesztelését.

SZLOVÁKIA

Az idei tanévkezdéskor nem lesz kötelező az elvégzett koronavírusteszt, de aki akarja, kérheti gyereke tesztelését, decemberig pedig minden általános és középiskolás kap 25 antigéntesztet otthonra. Úgy számolnak, hogy 2 millió rövid pálcikás gyorsteszt elég lesz, de ha ennél többre lenne szükség, azt is tudják biztosítani az állami tartalékból. A teszteket még a szünetben, augusztus 26-ig rendelhetik meg a szülők az iskolában

Ettől függetlenül az oktatási tárcavezető szerint az iskolákban heti kétszer, hétfőn és csütörtökön jó lenne teszteltetni a gyerekeket. Az iskolák egyébként még a tanévkezdés előtt kérvényezés nélkül, automatikusan egyszeri kiegészítő támogatást kapnak. Az általános iskolák minden alkalmazott és tanuló után 5 eurót, az óvodák minden alkalmazottra 5 eurót és egységesen 150 eurós átalányjuttatást.

AUSZTRIA

A tanév első hetében - akár beoltották már a diákot, akár nem -, rendszeres, PCR-teszttel igyekeznek kiszűrni a fertőzött gyerekeket. A későbbiek folyamán azonban a heti háromszori tesztelés már csak a oltatlanoknak lesz kötelező. Azért választották a gargarizálós tesztet, mert az kevésbé kényelmetlen, mint a garatból vagy orrból vett minta, viszont ugyanannyira megbízható, mint a PCR-teszt.

A gyerekek az előző tanévben bevezetett pontgyűjtő füzetecskébe ragaszthatják be matrica formájában a negatív teszteredményt, amely az élet más területein is belépőként szolgál majd a számukra. Az oktatási tárca együttműködést kötött a Bécsi Műszaki Egyetemmel és az Innsbrucki Egyetemmel annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a szennyvíztisztítókban fellelhető koronavírus-örökítőanyag mennyiségét. Ha az adott régióban megnövekedett vírusterhelést mérnek, az oktatási miniszter regionálisan biztonsági intézkedéseket vezet be.

CSEHORSZÁG

Az Oktatási és Egészségügyi Minisztérium júniusban úgy határozott, hogy a tanév kezdetén a teljesen beoltott gyermekeket nem kell szeptemberben tesztelni, viszont három tesztkört terveznek a be nem oltott diákok számára.

SZLOVÉNIA

Az oktatási minisztérium heti egyszeri gyorstesztelést javasol a középiskolások és az általános iskola utolsó három évfolyamának tanulói számára, ha a járványügyi helyzet romlik, akkor sűrűbben.

Ugyanakkor kilátásba helyezték, hogy egyes csoportok kivételével eltörlik az ingyenes gyorsteszteket augusztus végén. Csak amíg a dolgozóknak a munkáltatók kifizetik, ahol szükség van erre a munkájuk elvégzéséhez, addig az egyetemi és középiskolás diákoknak maguknak kell állniuk a 12 eurós gyorsteszteket, amelyek csak két napra érvényesek. A témában még folynak a tárgyalások.

IZRAEL 2500 fő katona mintegy 1,9 millió tesztkészletet csomagolt be az iskolai tanévkezdésre az elmúlt öt nap alatt. Minden önmintavételes készlet tartalmaz egy pálcát, egy, a vírus azonosítására alkalmas folyadékot tartalmazó kémcsövet és mintavételi utasítást. Ezzel egyidejűleg a katonák abban is segítenek, hogy az oktatási intézmények bejáratánál szerológiai vizsgálóállomásokat állítanak fel a diákok ellenanyagszintjének tesztelésére.

LETTORSZÁG

Oltási igazolványt, gyógyulást igazoló hivatalos iratot vagy negatív tesztet kell felmutatniuk a diákoknak az új tanév kezdetétől. A diákoknak augusztus 23-30. között kell megcsináltatniuk az első szűrővizsgálatokat, a további tesztelés pedig az egészségügyi minisztérium által kidolgozott ütemterv alapján fog történni. A tervek szerint ezek rendszeressé válnak majd az iskolákban, de egyelőre még nem világos milyen gyakorisággal.

ANGLIA, SKÓCIA

Angliában, ahol a 16-17 évesek szülői beleegyezés nélkül is kérhetik a vakcinát, a középiskolás diákokat és a személyzetet arra kérik, hogy a tanév kezdetét megelőző héten kétszer végezzenek el magukon gyorstesztet, s ezt szeptember végéig heti rendszerességgel folytassák, amíg a szakemberek felülvizsgálják ezt a javaslatot. Skóciában ugyanez a helyzet.

TÖRÖKORSZÁG

Azoktól a tanároktól, illetve iskolai dolgozóktól, akik nem oltatják be magukat, hetente legalább két negatív PCR-teszt bemutatását követelik meg. Hasonlóan rendszeres negatív tesztet kérnek az oltatlan egyetemi hallgatóktól és az ott dolgozóktól is.

OLASZORSZÁG

Az olasz iskolai személyzet több mint 86 százaléka be van már oltva, hiszen itt tették először kötelezővé a tanárok számára is a koronavírus elleni oltást. Mivel az országban naponta 5-6000 új fertőzöttet regisztrálnak, a közelgő tanévkezdés miatt a napokban a 11-18 év közötti diákok beoltására koncentrálnak, ők előzetes regisztráció nélkül juthatnak hozzá a vakcinához. Roberto Speranza egészségügyi miniszter felszólította a családokat, hogy támogassák a 12 évnél idősebb gyermekek oltását, és megígérte, hogy a tinédzserek jogosultak lesznek az árengedményes gyors covid-tesztekre.

NÉMETORSZÁG

Tartományonként más-más szabályok érvényesek. Van, ahol hetente két alkalommal tesztelik a tanárokat és a tanulókat, de Berlinben például, ahol már augusztus 9-én megkezdődött a jelenléti oktatás, az iskolák dolgozóit az első hetekben heti kétszer, a diákokat pedig háromszor tesztelik.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Államonként eltérő járványügyi intézkedések vannak életben, az biztos, hogy Los Angelesben hetente tesztelik majd az iskolai dolgozókat és a diákokat is, függetlenül attól, hogy beoltatták-e már magukat.