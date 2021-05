Új csillagokat kap 2022-től minden szálláshely

Guller Zoltán hangsúlyozta, a változtatás célja, hogy megbízható minőséget kapjanak a vendégek, függetlenül attól, szállodába, vagy magánszálláshelyre látogatnak. Kiemelte, az új - több mint tíz országban működő - minősítési rendszer 2022. januárjától indul, a besorolás költségeit pedig a turisztikai ügynökség ingyenesen végzi 2024-ig.

A turisztikai ügynökség vezetője szólt arról, a jövő héten elfogadásra váró törvénymódosítás a szálláshelyekhez hasonló online adatszolgáltatást ír elő a vendéglátóhelyeknek és különböző turisztikai attrakciók biztosítóinak is. Guller Zoltán úgy fogalmazott, szándékuk, hogy a turizmus és vendéglátás irányítása ne intuíciók alapján, hanem - a nyugat-európai, amerikai multinacionális vállalatok mintájára - adatokra támaszkodva történjen.

Az MTÜ vezérigazgatója szólt arról is, hogy a parlament támogatásával jogszabályban rögzíthetik a turisztikailag kiemelt jelentőségű település fogalmát is. Guller Zoltán aláhúzta, az oltási igazolványnak továbbra is kiemelt szerepe marad az ágazatban, hiszen a koronavírus nem tűnt el. A vezérigazgató abban bízik, hogy Magyarországnak nyárra sikerül elérnie a 6 millió beoltottat, amivel szerinte visszatérhet az emberek korábbi szabadsága.

Megjegyezte továbbá, hogy a jelenlegi foglaltsági állapotok alapján talán még a tavalyi nyárnál is erősebb forgalom várható a magyarországi szálláshelyeken.