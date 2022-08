Új sportcsatorna indul Magyarországon

Meg tudja valaki törni Németországban a Bayern 2013 óta tartó egyeduralmát? Meg lehet szorítani a francia bajnokságban a legutóbb 15 pontos előnnyel aranyat nyerő PSG-t? Újra az utolsó forduló dönt majd az angol élvonalban? Tényleg kiesnek a világbajnok franciák a Nemzetek Ligája elit csoportjából? Fabio Quartararo megőrzi előnyét a MotoGP-ben?

Az ARENA4 a német Bundesliga és a Bundesliga 2, valamint az UEFA Nemzetek Ligája, labdarúgó Eb- és vb-selejtezők közvetítése mellett az NFL és NCAA egyetemi amerikaifutball-bajnokság és az NHL meccseit is elhozza a nézőknek, akik a nyári szünet után visszatérő MotoGP és az IndyCar közvetítésekbe is becsatlakozhatnak. A küzdősportok világából pedig a PBC és MMA/Bellator gálák tekinthetők meg. Az ARENA4 népszerűségét a széleskörű kínálata mellett annak is köszönheti, hogy műsoridejének mintegy 50 százalékában a nézők élőben követhetik az eseményeket.

Új csatornán nézhetőek a meccsek. Fotó: Pixabay Új csatornán nézhetőek a meccsek. Fotó: Pixabay

A DIGI Magyarország előfizető számára az elsők között válik elérhetővé a MATCH4, mely átveszi a DIGI Sport csatornák korábbi exkluzív tartalmait, így a nézők továbbra is láthatják a népszerű Nap Hőse című magazint Gyenesei Leilával és az angol bajnoki fordulókat felvezető Háromoroszlánt, melynek műsorvezetője ismét Monoki Lehel lesz, csakúgy, mint a fordulókat lezáró összefoglalókat. A kínálat elsősorban a foci köré épül, így a műsorok között helyet kap az a világ legnépszerűbb futballbajnoksága, a Premier League, a szintén angol Ligakupa, továbbá a skót Premiership is. Ezeken felül megtalálhatók lesznek a NASCAR versenyei és a szeptembertől folytatódó darts-idény meccsei, továbbá a DIGI előfizetők által kedvelt WTA Tour nő tenisztornák és a francia LIGUE 1 összecsapásai is.

„Minden nap azon dolgozunk, hogy ügyfeleinkhez szórakoztató tartalmakat juttassunk el, akár az Internet, akár a TV szolgáltatásainkon keresztül. Ehhez az egyik kulcs a TV-csatornák kínálata, különösen a keresett sportszériák képernyőre vitele. Az augusztusi bővítésnek köszönhetően arra is lehetőség nyílik, hogy előfizetőink mobil készülékeken is fogyaszthassák a nekik tetsző tartalmakat” – emelte ki a DIGI Magyarország ügyvezetője, Tábori Tamás.

„Új időszámítás kezdődik a Network4 sportcsatornáinál, amelyek a világ öt topligája közül háromból közvetítenek izgalmas mérkőzéseket. A mostani döntésekkel rendkívül széles közönséghez tudjuk eljuttatni a magyar piacon egyedülálló kínálatunkat. Jó hír ez a sportrajongóknak, akik minőségi tartalmakhoz jutnak, valamint mérföldkő a Network4 történetében is, amely a szórakoztató csatornák, a TV4, STORY4, GALAXY4 és a FILM4 mellett most már egy megkerülhetetlen sportportfólióval is rendelkezik” - mondta el Borsány-Gyenes András, a Network4 csoport vezérigazgatója.

A DIGI Magyarország és a Network4 együttműködésének köszönhetően a szolgáltató ügyfeleinek elérhető lesz az ország elsőszámú sportstreamingje, az ARENA4+, amely a hagyományos élő közvetítések mellett például élő statisztikai adatokkal kiegészített meccseket a Bundesliga multifeeddel, az NFL RedZone körkapcsolásos műsorát és a MotoGP választható kameraállásos közvetítéseit is kínálja az online platform előfizetőinek.

Az ARENA4 és MATCH4 a DIGI Sport 1 és DIGI Sport 2 helyén jelenik meg a csatornakiosztáson, ennek köszönhetően a televíziónézők többségének semmit sem kell tennie, mivel az új sportcsatornák minden pozíciója, vételi paramétere és minden más jellemzője megegyezik a korábbiakkal. Újrahangolásra csak az olyan készüléken van szükség, amely a csatorna neveket nem változtatja automatikusan.