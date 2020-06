Új világ kezdődik holnap - 350 milliárdot hagynak a változó járulékszabályok a magyaroknál

Négy járulékfajta olvad egybe 2020. július 1-jével: szerdától 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó is, és minden dolgozó nyugdíjast megillet a járulékmentesség.

Az államtitkár kitért a szociális hozzájárulási adó két százalékpontos csökkentésére is, amely szintén július 1-jén lép hatályba. Megjegyezte, hogy a 15,5 százalékra mérsékelt közteher a gazdaság újraindítása szempontjából az egyik leghatékonyabb adópolitikai eszköz lehet. Az adócsökkentés fél év alatt 160 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál, ezzel is segítve a munkahelyek megőrzését, illetve új munkahelyek létesítését.

A jelentős bürokratikus tehercsökkentés mellett szinte mindenkit érintenek az új, egységes járuléktörvény adócsökkentései - mondta az államtitkár. Megjegyezte, hogy a gyermekes családok, a nyugdíjasok és vállalkozások is spórolhatnak szerdától a közterheken. A vállalkozók évi 7,5 milliárd forintot takarítanak meg azzal, hogy enyhülnek a minimum-járulékalap szabályok. Míg jelenleg az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot legalább a minimálbér másfélszerese után fizetik meg, addig 2020. július 1-jétől a minimálbér után.

Mint mondta, a bürokratikus terhek csökkentésével a gazdálkodók komoly összegeket és időt is takaríthatnak meg. Az új egységes járulék, azaz a társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 százalék lesz szerdától. Az adórendszer jelentős egyszerűsítésén túl az egységes járulék bevezetése biztosítja például azt, hogy az őstermelők, illetve a megbízási jogviszonyban dolgozók munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot is szereznek július 1. után.

