Újabb adót fizethetünk dollárban vagy euróban

Varga Mihály pénzügyminiszter még nyáron jelentette be az az adókönnyítést, miszerint a cégek euróban vagy dollárban is fizethetik a társasági adójukat. A most megjelent Magyar Közlönyben foglaltak szerint újabb adónemre terjesztette ki a kormány ezt a lehetőséget.

" 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat, illetve – a különleges gazdasági övezetbe tartozó adózó esetén – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti." - áll a rendeletben.

A befizetett összeget a Magyar Nemzeti Bank aktuális árfolyamán fogják átváltani, utána utalják tovább forintban az illetékes önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megfelelő számlájára.