Újabb jel, hogy rossz világ jöhet ránk

Az AP Moller-Maersk friss előrejelzésében azt írta, hogy a fogyasztói bizalom gyengülése és az ellátási láncok túlterheltsége miatt lassul a globális konténerkereslet idén. A dán szállítmányozási és logisztikai vállalat a most publikált anyagában, amely a világ egyik legnagyobb és legfontosabb barométere a globális kereskedelemnek, azt közölte, hogy a második negyedévben 7,4 százalékkal kevesebb konténert szállítottak hajókkal 2021 azonos időszakához képest.

A Maersk most arra számít, hogy 2022-ben éves szinten a kereslet a korábban adott (-1 és +1 százalék közötti változásról szóló) előrejelzésük alsó határán lesz majd. A pesszimistább prognózist azzal magyarázzák, hogy az emelkedő infláció és -energiaárak rontják a világgazdasági kilátásokat. "A geopolitikai bizonytalanságok és a magasabb energiaárak miatti magasabb infláció továbbra is rontja a fogyasztói hangulatot és a növekedési várakozásokat" - áll a társaság közleményében.

Kevesebb árút mozgatnak, az árak mégsem csökkennek. Fotó: Pixabay

A Maersk arra figyelmeztetett, hogy a lassulás különösen szembetűnő volt Európában, ahol a fogyasztói kereslet csökkenésével a kikötőkben és a raktárakban gyűlnek a készletek. Ami a társaság szerint nem független az orosz Ukrajna elleni háborújától sem. „Európában az ellátási lánc torlódása továbbra is fennáll, mivel a kiskereskedők és a gyártók a gyenge végső kereslet miatt konténereket tartottak a kikötőkben és raktárakban. A kínai zéró toleranciás Covid politikája miatti kikötői leállások, valamint az ukrajnai háború következményei szintén feszültséget okoztak a logisztikai hálózat kulcsfontosságú területein” – közölte a társaság.

Érdekesség, hogy miközben lassuló kereslettel számol a vállalat, ez az árakban egyelőre még nem éreztette a hatását. A Maersk szerint ráadásul a fuvardíjak szárnyalnak. A vállalat szerint a szállítási torlódások korábban alaposan megemelték a globális fuvarárakat, ami „kivételes piaci feltételeket” teremtett az ő logisztikai üzletáguk számára is.

Ez az áremelkedés a szektor nagyvállalatainak eredményeiben is visszaköszön. A második negyedévben ugyanis a cég bevétele 52 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 21,7 milliárd dollárra, míg a működési nyereség több mint kétszeresére, 8,9 milliárd dollárra nőtt. A konténerszállítmányozási ágazat egészében profitált a magasabb fuvardíjakból, mivel az őket megbízó vállalatoknak rekordösszegeket kellett fizetniük áruik szállításáért a piaci zavarok közepette.

Nem véletlen, hogy a szektor egy másik nagyágyúja is kedvező eredményekről számolt be. Csütörtökön a Hapag-Lloyd AG szállítmányozási csoport megemelte profit-előrejelzését, miután közölte, hogy az átlagos fuvardíjak 80 százalék körüli mértékben emelkedtek az év első felében. A Maersk elmondta, hogy bár a fuvardíjak a közelmúltban kissé mérséklődtek, továbbra is történelmi csúcson vannak, és a folyamatos torlódási problémák közepette drasztikus áreséssel egyelőre nem számolnak.