Újabb letaglózó hírt kapott Rogán Antal

Kezdjük a jó hírrel. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által csütörtök reggel közzétett novemberi ipari adat jobb lett az egy hónappal korábbinál.

Az viszont rossz hír, hogy ez csak azt jelenti, a magyar gazdaság egyik (korábbi?) húzóágazata az októberinél kisebb ütemben zsugorodott tovább, a tavaly tizedik havi -3,1 százalékkal szemben „csak” 2,9 százalékkal.

Legalábbis munkanaphatástól megtisztítva, az alapmutató ugyanis mínusz 4,2 százalék lett, szemben az októberi mínusz 0,2-vel.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,6 százalékkal kisebb volt a 2024. októberinél.

És akkor sajnos folytatnunk kell a rossz híreket. Míg a KSH egy hónappal korábban még arról számolt be, hogy a feldolgozóipari alágak többségében bővült a termelés volumene, addig most pont az ellenkezőjéről: a döntő többségükben visszaesést regisztráltak.

Hogy melyekben, azt az októberi közléssel ellentétben ezúttal szemérmesen elhallgatta a statisztikai hivatal. Ám abból, hogy leírta, mindössze három alágban nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban, már következtetni lehet, hogy

a járműgyártásban és a villamos berendezés gyártásában folytatódott a visszaesés.

Ne feledjük, a járműgyártás és az ahhoz szorosan kapcsolódó akkumulátorgyártás a kormány gazdasági növekedési terveinek fő letéteményesei, arra mondott a kormány all-in-t, ám egyelőre úgy tűnik, nem áll nyerésre.

Az még érdekes, hogy míg a KSH októberben még azt kürtölte világgá, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása nőtt, addig most ezeket az ágazatokat nem nevesítette.

Nem jönnek a számok

Csak reménykedhetünk abban, hogy a jövő kedden publikálandó részletesebb adatoktól okosabbak leszünk.

Addig is végül rögzítsük, amit most tudunk még. Nevezetesen, hogy az ipari termelés az év első tizenegy hónapjában 3,9 százalékal kisebb volt, mint 2023 azonos időszakában. Tavaly mindössze egy hónap, február hozott pluszt – mint az a fenti grafikonunkon is látható.

