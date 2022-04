Újabb ország zárta le a kikötőit az orosz hajók előtt

Bulgária is követi az EU-s szankciók újabb körét, és kitiltja Fekete-tengeri kikötőiből az orosz zászló alatt közlekedő hajókat. Csakúgy, mint a tegnap este bejelentett olasz tiltás esetében, Bulgária is kiemelte, hogy az intézkedés azokra a hajókra is vonatkozik, amelyeken 2022. február 24. után az orosz zászlót más nemzet lobogójára cserélték.

Képünk illusztráció. Fotó: Pixabay Képünk illusztráció. Fotó: Pixabay

A tilalom nem vonatkozik azokra a hajókra, melyek segítségre vagy menedékre szorulnak, és amelyeknek biztonsági okokból van szükségük a kikötőkbe való bejutásra, vagy amelyek a tengeren életeket mentettek. Kivételt kapnak azok a hajók is, amelyek az uniós tagországok számára szállítanak termékeket.

(The Guardian)