Ukrajnában rakéták hullanak múzeumokra és templomokra is

Hatalmas károkat okozott a csaknem két hete tartó háború az ukrajnai kulturális infrastruktúrában. Főleg persze az ukrán nemzeti emlékhelyekről és egyházi épületekről van szó, de más népcsoportok emlékhelyei, értékei is sérültek. Ha valóban megindul az általános támadás Kijev ellen, akkor a pusztítás még több, igen jelentős, akár világörökségi épületet elsöpörhet, többségüket még csak helyreállítani sem lehet majd.

Lvivben így mentettek ki egy Jézus-szobrot az egyik templomból. Fotó: Twitter Lvivben így mentettek ki egy Jézus-szobrot az egyik templomból. Fotó: Twitter

A CNN a napokban számolt be arról, hogy távol a fronttól, de közel a belarusz határhoz, Lvivben a lakosok elkezdték beborítani az utcai szobrokat. Egyelőre csak nejlonnal és néhol vastagabb lepellel, de igyekeznek ily módon megóvni az értékeiket. Persze, ha ide is betörnek az oroszok, akkor aligha lesz kegyelem a szobroknak, a lövedékek vagy a gránátok biztos eltalálnak jó néhányat, egyik-másik a földön végezheti.

Adonis és Diana szobrát több mint 200 éve faragták, azóta állnak a városban. Körülöttük kisebb szökőkút van, azt nem nagyon tudták betakarni. Lviv egyébként számtalan 19-dik századi bérházzal is rendelkezik, de sok középkori temploma is van. Az egész város inkább tűnik lengyelnek mint ukránnak, még kevésbé orosznak. Egyes bérházakban a lépcsőházak külön értéket képviselnek, némelyikben élmény akárcsak liftezni is, ezek a felvonók klasszikus, kovácsoltvas keretek között, harmonikaszerűen nyitódó-záródó, fából készült ajtókkal működnek.

Így nézett ki a híres Babij-Jari emlékhely egy része Kijevben, még a támadás előtt. Fotó: AFP Így nézett ki a híres Babij-Jari emlékhely egy része Kijevben, még a támadás előtt. Fotó: AFP

Kijev külvárosában a híres Babij-Jar emlékhelyet is súlyosan megrongálták, csaknem porig rombolták. A második világháborúban, még 1941. szeptember 29-én és 30-án majdnem 34 ezer kijevi zsidót gyilkoltak meg ott a náci megszállók, később elásták a holttesteket egy óriási gödörben. Erre emlékeztek ezen a helyen egy speciális fekete márvány menórával és családokról készült szoborcsoporttal.

A fővárosban a Pecserszk kerületben található híres Lavra barlangkolostor, vagy akár a belváros szívében lévő Ukrán Nemzeti Opera klasszicista tömbje is veszélyben van. Előbbi az ukrán ortodox egyházfőnek, Volodimir metropolitának a székhelye, utóbbi számtalan opera és balettelőadás színhelye.

Az ukrajnai templomok szintúgy nincsenek biztonságban, bennük sok ikont, festményt, szobrot és történelmi dokumentumot őriznek. Más országokban gyakran előfordul, hogy az emberek a templomokban keresnek menedéket háborús helyzetben, ám itt erre vélhetően nem kerül sor, inkább az óvóhelyekre és a metróba menekültek már eddig is a lakosok.

A keleti országrészben eddig Harkivban és néhány kisebb városban számoltak be arról, hogy múzeumok, faluházak kaptak találatot. Egyes helyeken teljesen kiégtek az épületek, fontos kultúrtörténeti vagy néprajzi dokumentumok semmisültek meg. Donyeck megyében lerombolták Vaszil Szlipak ukrán operaénekes és szabadságharcos emlékművét. Az ukrán külügyminisztérium szerint Ivankov településen Maria Primacsenko népi iparművész 25 festménye lett a semmivé az orosz támadás következtében.

Egy lerombolt iskola Zsitomir városában. Fotó: Unian Egy lerombolt iskola Zsitomir városában. Fotó: Unian

Olekszandr Tkacsenko kulturális miniszter az UNESCO-hoz fordult, hogy a szervezet segítsen megvédeni az összes ukrán műemléket, köztük külön az aranykupolás kijevi Szent Szófia székesegyházat, ami az egyik legfontosabb egyházi központ a Kijevi Rusz megalapítása óta. A belvárosban található világörökségi épületegyüttesben 11 századi freskók és mozaikok is vannak. Maga a tömb csak 50-60 méterre van egy az oroszok által megjelölt, katonainak minősített célpontól, így bármikor találat érheti.

A Nemzetközi Múzeumi Tanács felhívást tett közzé, ebben nemzetközi segítségre szólított fel az ukrajnai kulturális javak megmentése és védelme érdekében. A felhívás a helyi lakosoknak is szólt, hogy amennyire csak engedik a körülmények, ők is tegyenek meg mindent ezért.