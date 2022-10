Vajon mi az az ügy, ami miatt két miniszter tartja a szombati Kormányinfót?

Nem a megszokott csütörtöki napon, hanem szombaton tart Kormányinfót Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő – adta hírül a Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken délelőtt. Kora délután azonban jött a meghívóhoz egy kiegészítés, melyben azt írják, a rendezvényen

jelen lesz Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is.

Ez arra utal, a kormányzat ismét valami nagyobb volumenű gazdasági témájú bejelentésre készül. A két megszokott szereplőn túl ritka, hogy más is megszólal a Kormányinfón, erre legutóbb öt héttel ezelőtt volt példa, akkor is a gazdaságfejlesztési miniszter volt az esemény „vendége”, és az energiaintenzív kis- és középvállalkozások rezsitámogatását jelentette be.

Vajon mire készül Nagy Márton? (Fotó: Soós Lajos / MTI) Vajon mire készül Nagy Márton? (Fotó: Soós Lajos / MTI)

Bizonyos szempontból azért mégsem olyan meglepő a szombati Kormányinfó, hiszen esemény volt bőven. A miniszterelnök szerdán Facebook-oldalán „maratoni kormányülés” megjegyzéssel tett közzé posztot.

Azután csütörtök reggelre arra ébredt az ország, hogy több törvényjavaslatot is benyújtottak a kabinet nevében, így

Emellett kétnapos uniós csúcsot is tartottak az európai állam- és kormányfők, ahol természetesen az energiaválság volt a fő téma.

A szombati kormányinfó délelőtt fél 12-kor kezdődik, amiről lapunk is be fog számolni.