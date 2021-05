Vakcinalottótól az ingyen moziig – így ösztönzik az oltást

Egymillió dolláros fődíjjal próbálják meg növelni a beoltási kedvet az Egyesült Államokban. A vakcinalottó ötlete Mike DeWine Ohio kormányzójától származik, aki a New York Times tudósítása szerint május 26-án rendezi meg az első "lottóhúzást". Ezen minden 18 év feletti, és az első oltással már rendelkező lakos vehet részt. Hetente egy új dollármilliomos lehet - és a "játék" öt héten át tart. A fiatalok sem maradnak ki, hiszen a pénznyeremény mellett a lottó sorsoláson öt egyetemi ösztöndíjat is kisorsolnak - ezek Ohio állami tulajdonban levő egyetemeire lesznek majd érvényesek.

A vakcinalottó ötletét az váltotta ki, hogy az USA-ban is lankadni látszik az oltási kedv. Az országos átoltottsági átlag 35 százalék - a teljes lakosságra vonatkoztatva. Ohio államban ennél picivel jobb a helyzet - ott ugyanez 36 százalék. Az állam kormányzója ennek ellenére június 2-ra tervezi a korlátozások nagy részének feloldását. Oltóanyaggal ugyanakkor már most is nagyon jól állnak, mindenki kap - főleg Pfizer - vakcinát, aki kér. Ohióban az egészségügyi statisztikák szerint eddig 200 ezren hunytak el a vírusfertőzés miatt.

Bankkártya és ingyen sör

A lassuló oltakozási kedvet Amerika-szerte különböző juttatásokkal próbálják meg "felpiszkálni". West Virginiában például minden 15-35 év között levő oltásra jelentkező egy százdolláros kötvényt kap ajándékba. Detroitban egy 50 dolláros feltöltött bankkártyával lesz gazdagabb egy-egy beoltott, míg Maryland államban 100 dollárral jutalmazzák azt, aki felveszi az oltást. Másutt viszont csak apró figyelmességekkel - ingyen sör, ajándékutalvány - igyekeznek ösztönözni-növelni a beoltottságot.

Itthon elsősorban a félelemre játszottak

A statisztikák szerint nem túl sikeres magyar járványkezelést követően Magyarországon egyértelműen az oltásban látta a politikai vezetés és az egészségügyi szakértők a járványhelyzet megoldását. Úgy tűnt, hogy eleinte a józan eszükre hallgattak az érintettek, és jelentkeztek védőoltásra. Amikor azonban meg-meg torpant ez a szám, akkor sokkal kevesebb pozitív üzenettel találkozhattunk, és jellemzően inkább a félelemkeltéssel operált a kormány. A keleti vakcinák körüli kommunikációs bakik mellett ez is könnyen közrejátszhatott abban, hogy sokan ódzkodnak attól, hogy beoltassák magukat. Ebbe a sorba Orbán Viktor egyes megszólalásai mellett akár Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár No vakcina, no party kijelentése is beleilleszthető.

Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkár: No vakcina, no party. Fotó: koronavirus.gov.hu Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkár: No vakcina, no party. Fotó: koronavirus.gov.hu

Az ellenzék azért próbált teret nyerni, és a Mometum egy erős ígérettel rukkolt elő, amikor azt javasolta, hogy adjon az állam minden oltakozónak 100 ezer forintot. A kormány az ötletet vélhetőleg nem csak azért söpörte le, mert egy ellenzéki párt vetette fel, hanem azért is, mert óriási gazdasági terhet jelentett volna költségvetés számára.

Egy mozijegyet azért el lehet csípni

Arra egyébként itthon is van példa, hogy jóval kisebb értékű csalival ösztönözzék az oltakozókat. Szaniszló Sándor, a 18. kerület polgármestere a Facebookon azt írta: két darab mozijegyet és páros menüt (4,8 liter popcorn és 2x0,75 liter üdítőt) kap mindenki, aki vállalkozik az oltásra.

Vannak vállalatok is, amelyek próbálják rávenni a dolgozóikat a vakcina felvételére, ennek keretében van, ahol ezt helyi oltópontokon tehetik meg a dolgozók. Mint ahogy arról korábbi körképünk szólt, egyes pénzintézetek extra szabadnapot adnak, de arról is lehetett hallani, hogy volt olyan nemzetgazdaságilag fontos vállalat, ahol a munkatársak (a sokak által áhított) Pfizer vakcinát kaphatták meg.