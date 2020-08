Válogatott kézilabdázó az egyik legnagyobb nyertese a kormány pénzosztásának

A forrásból bármilyen korszerűsítésre lehet költeni, bútorcserére, napelemre, vagy lehet bővíteni, szaunát, medencét építen. Az is érdekes adalék, hogy csak egyszerűsített elszámolás vonatkozik a pályázati források felhasználására, az MTÜ csak szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a megvalósítást követően. A nyertesek között például Simicska Lajos és több fideszes politikus is szerepel.

Az MTÜ vezérigazgatója jelentette be, hogy lezárult a Kisfaludy-program magán-, és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata; a másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól.

A válogatott kézilabdázó korábban nem csak a turizmusban, hanem a cigarettában is meglátta az üzletet, hiszen két veszprémi trafikot üzemeltet. A Timu Dohány Bt. tavaly 284 millió forint árbevételt ért el, de a 2018-as 17,3 millió forintos profit 6,6 millió forintra csökkent.

A Timu Szállás 2018 nem véletlenül kaphatta ezt a cégnevet, hiszen Schuch Timuzsin 2018-ban alapította. A veszprémi cég tavaly 16,3 millió forint forgalmat bonyolított, de közel 8 millió forint veszteséget könyvelt el. A Schuch Kft. már egy régebbi családi vállalkozás, főtevékenysége a fémmegmunkálás, de szálláshely-szolgáltatással is foglalkoznak.

Válogatott kézilabdázó az egyik legnagyobb nyertese a kormányzati felügyelet alatt működő Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázatoknak. Schuch Timuzsinnak ugyanis két cége is szerepel az MTÜ folyamatosan frissülő döntési listáján: a Timu Szállás 2018 Kft. kétszer 7 millió forintot, míg a Schuch Gépipari Kft. két pályázata összesen 12 millió forintot nyert el magánszálláshely fejlesztésre, így a válogatott kézilabdázó összesen 26 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásnak örülhet.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!