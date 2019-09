Valóra válhat a skótok álma?

Sturgeon a Die Weltnek adott nyilatkozatában arról, beszélt, hogy új választásokat szeretnének. Azokon a skótok nem csak azt nyilváníthatnák ki, hogy elutasítják az Unióból való kilépést, de dönthetnének saját jövőjükről is.

A Skót Nemzeti Párt, amelyet most Sturgeon vezet, 2014-ben kezdeményezett népszavazást. Azon 85 százalékos részvétel mellett a lakosság közel 45 százaléka szavazott a Nagy-Britanniából való kiválás mellett. A kormányfő szerint ha jövőre megismétlik a népszavazást, abból kiderül majd, hogy a skótok kívánják az ő „élete álmát”, az önállóságot. Elkeserítő volt, hogy az elmúlt években sorsukról a fejük felett döntöttek – ezért is volt Skócia a Brexit elleni küzdelem hajtómotorja. Sokkal jobb lesz, ha maguk dönthetnek – és ez az önállóságot is jelenti majd, mondotta.

A kormányfő szerint e kérdésben lényegesen megváltozott az Európai Unió és sok tagállamának véleménye. Míg az EU 2014-ben nem támogatta függetlenedésüket, az álláspont jelentősen megváltozott, tükrözték tárgyalásai. „Meglepő lenne, ha az EU nem venne fel tagjai sorába olyan országot, mint Skócia”, hangoztatta.

Az, hogy a brit kormány blokkolja az újabb népszavazást, ellentétben áll a demokráciával és elfogadhatatlan. A Brexit megmutatta, hogy Nagy-Britannia négy nemzetből áll és egy brit kormány nem tudja igényeiket kielégíteni.

Sturgeon reményei szerint új választás után a Munkáspárt az ő pártjával és a liberálisokkal alakíthat kormányt, amiben a skótok mindent megtesznek majd a kilépés megakadályozásáért. Ugyanakkor az önállóság az egyetlen út, amely végérvényesen lehetetlenné teszi, hogy ,a skótok ne legyenek tagjai az EU-nak.