Van, aki pénzt, és van, aki utalványt kap, de kötbér is lehet a vége, ha utazást tervezett

Rengeteg előre befizetett utazás marad el a koronavírus-járvány miatt, de nem biztos, hogy mindenki visszakapja a pénzét az utazási irodáktól. Egyelőre még nem csődöltek be az irodák.

Normál esetben hatalmas forgalmat bonyolít a húsvét körüli napokban a ferihegyi reptér, a napi utasszám a nyári csúcsidőszakot szokta idézni. Ez napi 45-50 ezer utast jelent. Idén azonban a koronavírus-járvány miatt március közepe óta szinte teljesen leállt a forgalom a repülőtéren. "Napfényes Szicília - húsvéti csoportos körutazás magyar idegenvezetéssel" - szinte az összes hazai utazási iroda is ehhez hasonló ajánlatokkal csábította az ügyfeleket tavaly ősz óta a saját desztinációiba. Vélhetően a szerződéskötéskor kevesen nézték át az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) apró betűs részeit, pedig elvileg ez alapján dől el, hogy az előre befizetett pénz visszajár-e vagy sem.

"A korábban megkötött szerződések módosítására, lemondására változatlanul az ÁSZF-ben foglaltak szerint van lehetőség" - közli például a Neckermann Magyarország. A kilenc oldalas jogi szövegben elsősorban a bánatpénz kifejezésre érdemes rákeresni. A koronavírus esetében alapvetően az történt, hogy az utas azért mondja le az utat, mert például kijárási tilalom miatt a lakását sem hagyhatja el, míg az utazási iroda azért nem tudja teljesíteni a szerződést, mert például a légitársaságok nem üzemelnek, a hotelek zárva vannak és sok ország esetében külföldi állampolgár át sem lépheti a határt.

"Ha az utazásszervező felmondási joga alapján felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, akkor köteles az utazó/megrendelő által az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj összegét az utas/megrendelő részére legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül visszatéríteni" - ez a fő szabály. Tehát 14 napon belül a teljes összeg visszajár. A pénz azonban sok esetben már nincs az utazási irodáknál.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke szerint ugyanis amikor az utas megrendelt egy utazást, az irodák azonnal tovább utalták a pénzt a szolgáltatást közvetlenül nyújtó cégeknek - légitársaságoknak, szállodáknak, hajóstársaságoknak –, akik ezt most nem fizetik vissza. Helyette olyan, egy éven belül leutazható utalványt adnak, aminek a felhasználása bonyolult, egy utas nem is tudna igazán mit kezdeni vele.

Mivel az utazási irodák nem kapják vissza az általuk már tovább utalt pénzt, természetesen ők sem tudják visszaadni az utasnak azt, ami nincs náluk. A MUISZ ezért azt kérte a kormánytól, hogy ebben a rendkívüli helyzetben az utazási irodák a pénz visszafizetése helyett egy évig érvényes vouchert adjanak az utasoknak a fel nem használt utakért.

Az utazási irodák honlapjait átnézve valóban a pénz visszafizetése helyett inkább arról szeretnék meggyőzni az utasokat, hogy ne mondják le az utat, hanem foglaljanak át másik időpontra. "Felajánljuk azonban utasainknak, hogy eltekintünk a kötbér megfizetésétől, amennyiben a befizetett összeget (kivéve a sztornó biztosítás) utazási utalvány formájában fizetjük vissza" - írja például a Kartago Tours. Más esetben tehát nem tekintenek el a kötbértől, ami 10 ezer forint/fő. Ez az összeg minden utazási irodánál más és más. Kötbért azonban csak akkor kell elvileg fizetni, ha az utas mondja le az utat. "A szerződéskötéstől kezdődően egészen az indulás előtti 35. napig a bánatpénz mértéke változatlan, így mi is azt tanácsoljuk, hogy nyári és őszi foglalásaikat ne mondják le, hanem várjanak az indulást megelőző kb. negyvenedik napig" - közli a Proko Travel.

Stabil anyagi helyzet

Egyelőre nem érkezett arról hír, hogy bármelyik utazási iroda becsődölt volna, de már ennél kisebb válságok is eredményeztek csődöt, így nem lenne meglepő, ha a veszélyhelyzet után nem mindegyik iroda tudna újra kinyitni. "Május 15-ig nem indítunk egyetlen csoportot sem. Folyamatosan intézzük a visszafizetéseket. Közel 120 csoportról van szó május közepéig, melyek nagy része tele volt február 20-a körül, mielőtt Európában nagymértékben megjelent a koronavírus. A Fehérvár Travel anyagi helyzete az elmúlt 24 év sikeres működésének következtében rendkívül stabil. Ezért is tudjuk megtenni, hogy mindenkinek a teljes összeget visszafizetjük annak ellenére, hogy a szolgáltatóink többsége (légitársaságok, szállodák, helyi utazási irodák stb.) nekünk most nem utal vissza pénzt" - írta a Fehérvár Travel.

Nem biztos, hogy mindenkinek ilyen stabil az anyagi háttere. Nem ilyen gáláns például a Vista utazási iroda, amelyik nem adja vissza a pénzt, hanem a honlapján elérhető közlemény szerint a visszafizetési kötelezettségnek későbbiekben felhasználható utalványok (voucher) formájában tesz majd eleget. "Tisztában vagyunk azzal, hogy a korábbi terveinkhez képest idén nyáron a tényleges utazóink száma sajnos csökkenni fog, ezért charter járataink, buszos üdülőprogramjaink, szervezett körutazásaink és városlátogató programjaink racionalizálásán, részbeni összevonásán is dolgozunk" - közölte továbbá az IBUSZ. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a nyáron azért maradhatnak el majd utak, mert bár már esetleg lehet utazni, de nem lesz meg a kellő minimum létszám.