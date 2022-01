Van értelme fegyverekkel tömni az ukránokat?

Hétvégén, majd hétfőn is körbejárta a világsajtót a hír, hogy tonnaszám érkeztek fegyverek az Egyesült Államokból Ukrajnába. A NATO más tagállamai is küldtek fegyvereket a szorongatott helyzetben lévő egykori szovjet tagköztársaságba. Múlt héten például arról is döntés született, hogy az amerikaiak engedélyezik a balti államok számára, hogy saját készleteikből Stinger vállról indítható légvédelmi rakétákat küldjenek Ukrajnába. Minden annak ellenére történik, hogy a szállítások ügye komoly ellentéteket is szült az ezeket ellenző Németország és a szövetségi rendszer a szállításokat végrehajtó tagjai között.

De a szimbolikus kiálláson túl van bármi értelme ezeknek a szállítmányoknak? Az egyik legnagyobb nevű amerikai katonapolitikai agytröszt, a RAND Corporation elemzői szerint nem sok. Az értékeléshez mindenesetre először is érdemes tisztázni, hogy egyáltalán mi (lenne) a célja a fegyverszállításoknak. A nyugati vezetők három megfontolást szoktak emlegetni, amikor jóváhagyják ezeket.

Az ukrán fegyveres erők önkéntes területvédelmi egységének tagjai gyakorlatoznak egy kijevi parkban 2022. január 22-én. Az elmúlt hetekben civilek tucatjai csatlakoztak az ukrán hadsereg tartalékosaihoz. De elrettenti ez az oroszokat? Kétséges, és ezen az se változtatna, ha vállról indítható rakétákkal gyakorlatoznának. (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij) Az ukrán fegyveres erők önkéntes területvédelmi egységének tagjai gyakorlatoznak egy kijevi parkban 2022. január 22-én. Az elmúlt hetekben civilek tucatjai csatlakoztak az ukrán hadsereg tartalékosaihoz. De elrettenti ez az oroszokat? Kétséges, és ezen az se változtatna, ha vállról indítható rakétákkal gyakorlatoznának. (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)

Az egyik érvelés szerint a tonnaszámra beérkező fegyverek olyan mértékben megnövelhetik az oroszok számára a támadás kockázatait, hogy az elemzők hozta számok láttán Putyin elnök úgy dönt, nem is érdemes megpróbálkozni az invázióval. Egy másik indoklás szerint az alapvető döntést ugyan nem képesek érdemben befolyásolni a szállítmányok, de megnehezíthetik az oroszok dolgát egy kitörő háború esetén, és bizonyos katonai lehetőségeket el tudnak lehetetleníteni azok a képességek, amelyeket ezek által megszerez az ukrán haderő.