Váratlan helyzetbe került az Orbán-kormány – A hét videója

Az ellenzéki összefogás nem - vagy csak kevesek által - várt sikert ért el a múlt heti önkormányzati választáson. Karácsony Gergely lett a főpolgármester, a közgyűlésben is az ellenzéki erők vannak többségben, és több nagyvárosban is fordult a politikai széljárás. A történések hazai hátteréről és a várható fejleményekről Baka F. Zoltán felelős szerkesztő, a külföldi reakciókról pedig Wéber Balázs külpolitikai újságíró beszélt.

Az eredmény több, mint figyelmeztető a kormánypártoknak: az egy dolog, hogy eddig stabilnak gondolt fideszes településeken változik a testület összetétele, de a voksolás sok kérdést hagyott nyitva a 2022-es parlamenti választást illetően is.

Több kormánytag is a fixen jobboldali budai választási körzetekben szerzett parlamenti mandátumot 2018-ban, de az akkori szavazataik már nem lennének elegendőek egy újabb ellenzéki összefogás esetén. Nem csak a politika, hanem az üzleti élet is rezonált az eredményekre, a NER-.hez kötődő tőzsdei vállalatok - 4iG, Opus - nehéz napokat éltek meg a héten, részvényeik árfolyama beesett, mivel a szavazás azt igazolta, hogy a kormánypártok hatalma sem tart örökké.

Külföldi lapok úgy vélik, hogy a Fideszt érzékeny veszteség érte, a mostani ellenzéki modell pedig nagy kihívás lehet Orbán Viktornak 2022-ben. Ugyanakkor arra is utaltak, hogy az ellenzéki pártok nem egységükről híresek, és eddig is előszeretettel tettek be egymásnak. A Borkai-ügy ugyan gyengíthette a Fideszt, de a korrupciós ügyek nagyobb károkat okoztak a pártnak.

