Kósa Lajosék eladták a debreceni fociklub egy részét

Az új tulajdonos érkezéséről már hetek óta lehetett olvasni, most azonban biztossá vált a klub hétfői sajtótájékoztatója alapján, ahol több változásról is beszámoltak a résztvevők. Papp László, Debrecen polgármestere bejelentése szerint az NSE, a város és az egyesület között egy hároméves szerződés jött most létre, melyben az NSE Kft. vállalta, hogy három éven át biztosan működteti a klubot.

Hozzátette: a cég egyelőre a klub 13 százalékát vásárolja meg, majd év végén, ha minden rendben van, megszerezheti az DVSC egyesülettől a részvények többségét. A város a 24 százalékos érdekeltségért nem kívánja eladni – emelte ki a polgármester.

Kósa Lajos szerint

„vasárnap meghoztuk a döntést: őrségváltás lesz a DVSC Futball Zrt-nél, az igazgatóság új elnöke Ike Thierry Zaengel. A célkitűzés az, hogy az európai kupaporond résztvevője legyen a Loki, mégpedig úgy, hogy alapvetően továbbra is a saját nevelésű játékosokra alapozva. Nem járható út légióshaddal feltölteni a keretet. Fontos cél továbbra a nézőszám növelése, a duplájára, de leginkább a triplájára”

Egyúttal a DVSC Zrt. igazgatósági tagjait is megnevezte: Ticz Balázs, Roy Charles Henry, Szabó Miklós és Sásdi András. Cégvezető: Makray Balázs.

Az NSE Sport Invest Kft.-t mindössze öt nappal ezelőtt jegyezte be a cégbíróság 3 millió forintos törzstőkével. A cég egyedüli tulajdonosa és egyben ügyvezetője is a francia származású Thierry Zaengel, aki a nem túl fényes renoméval rendelkező Noah Group egyik embere. A Noah Football Group Ltd-t a brit cégnyilvántartásba 2020. december 6-án jegyezték be egy Londontól dél-nyugatra fekvő kisvárosban, Guilfordban. Részvényesei Bagrat Gazarjan és Ruben Gevorgjan.

Új időszámítás kezdődik. Dzsudzsák Balázs sorsa is kérdéses. Fotó: MTI Új időszámítás kezdődik. Dzsudzsák Balázs sorsa is kérdéses. Fotó: MTI

Thierry Zaengelt leggyakrabban üzleti tanácsadóként, üzletemberként emlegetik, akinek fő szakterületei a szálloda-, a szórakoztató-, a média-, illetve a sportipari befektetések. Magyarország sem ismeretlen számára, hiszen az NSE mellett két cégben is tulajdonos. Az egyik a csomádi székhelyű CCI Capital Kft., melyet 2014-ben alapítottak 3 millió forintos törzstőkével. Főtevékenysége üzletviteli és egyéb tanácsadás. 2021-ben kicsit gyengébb évet zárt a cég a korábbiakhoz képest, hiszen a 100 milliót meghaladó árbevétel helyett "csak" 50 millió folyt be a kasszába, amiből a végén 14,7 milliós nyereség maradt.

Zaengel másik érdekeltsége a 2010-ben alapított, budapesti székhelyen működő ComAdvise Kft., mely főtevékenységként számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységgel foglalkozik. 2017 óta végrehajtás van a cég ellen, melyet a NAV indított el. Érdemi tevékenységet azonban évek óta nem végez a cég, hiszen egy forint árbevételt nem könyveltek el, minimális ráfordítása van, így tavaly 3 ezer forintos veszteséggel zártak.

Nem túl fényes a renomé

Visszatérve a Noah Groupra, a társaság hírneve távolról nézve sem nevezhető fényesnek, hiszen korábban több futballcsapatnál is feltűnt a tulajdonosok között és rendre adósságokat és romokat hagyott maga után.

Egészen pontosan négy klubnál fordultak meg, ezek közül a legnagyobb eredményt talán a Paris FC-nél érték el. A francia másodosztályban szereplő klubban idén márciusban szerzett kisebbségi tulajdonrészt a Noah Group. A csapat negyedik lett a bajnokságban, ám az osztályozó párharc első körét elbukta.

A Noah próbálkozott Lettországban is, bevásárolták magukat az anyagi gondokkal küzdő Lokomotiv Daugavpilsbe. A klubot Jurmalába költöztették és FC Noah Jurmala néven akarták versenyeztetni a csapatot, de az szövetség még az első meccs előtt visszavonta a licenszet. Ezután a Noah távozott, a klub pedig feloszlott.

Hasonló bukás lett a vége Németországban is, ahol a szintén anyagi gondokkal küzdő, Bundesliga III-ban szereplő KFC Uerdingenhez érkeztek az örmények. A Noah 2021 januárjában érkezett, fél évvel később a klubot fizetésképtelenség miatt a Regionalligába sorolták vissza. Az örmények ekkor kiszálltak, a játékosokat pedig elküldték. A csapat jelenleg a német foci ötödik osztályában szerepel.

Említésre méltó eredmények nélkül két év után távoztak Olaszországból is az örmények, ahol a Serie C-ben szereplő, csődbe jutott klubot, az A.C.N. Sienát vásárolták meg. A klub elnöke itt is Thierry Zaengel lett.

Halmozódó veszteség a Debrecennél is

Egy jól láthatóan közös a felsorolt klubokban, mégpedig a nehéz anyagi helyzet, ami a debreceni focicsapatnál is megállja a helyét. Kósáéknak ugyanis láthatóan nem sikerült a tervezett egyesületi modellt felfuttatni, a helyi vállalkozók nem álltak a csapat mellé, pedig korábban az a hír járta: a korábbi tulajdonos, Szima Gábor személye miatt maradtak távol a helyi szponzorok.

Tavaly a DVSC Futball Zrt.-nek 1,1 milliárd forintos árbevétele volt a korábbi 930 millió után. Emellett még 118 millió egyéb bevétel is befolyt a kasszába. Ez azonban nem volt elég a költségek fedezésére, már üzemi szinten is tetemes veszteséget mutattak ki. A pénzügyi műveleteken elért eredmény sem javított sokat a helyzeten, így végeredményben 335 millió forintos veszteséggel zárta a csapat mögött álló gazdasági társaság a 2021-es évet, ami majdnem a duplája az előző évi mínusznak.