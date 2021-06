Vasárnap nyilvános tiltakozást szerveznek a meddőségi centrumok bezárása ellen

Lapunk vette észre először, hogy a május 25-én a vagyongazdálkodási kérdésekről szóló törvénymódosító javaslatok között megbújik a maradék három meddőségi klinika megszüntetését célzó kitétel.

Kazinczy Krisztina, egy érintett édesanya ezek után az RTL Híradónak azt mondta, felháborító, hogy a kormány meg akarja szüntetni azokat a magánklinikákat, amelyek segítségével az ő gyereke is megszületett. Szerinte a tervezett módosítással még tovább kell várniuk a pároknak, hogy bejussanak az állami klinikákra, és még nagyobb tömeg lesz.

A magán meddőségi centrumok bezárását célzó javaslat nem szakmai, hanem politikai kérdés. Fotó: Depositphotos A magán meddőségi centrumok bezárását célzó javaslat nem szakmai, hanem politikai kérdés. Fotó: Depositphotos

A tüntetés szervezői szerint az államosítás következményeként az eddig magánintézménybe járó jelentős számú páciens az állami ellátásban fog sorban állni, növelve ezzel az így sem rövid állami várólistákat. Azért is tiltakoznak, mert a módosítás elvenné tőlük a szabad választás lehetőségét, valamint felháborítónak találják, hogy a magánintézetekben lefagyasztott embrióikat át kéne adniuk az államnak.

Egy név nélkül nyilatkozó, a meddőségi terület minden szegmensét jól ismerő szakember mindezzel kapcsolatban így fogalmazott lapunknak:

„Egyértelmű, hogy itt a közelgő választások miatti politikai és nem szakmai kérdésről van szó. Ha szakmai megfontolás tárgyát képeznék a meddőséggel kapcsolatos intézményekről való döntés, akkor nem azok megszüntetéséről, hanem az ellátás bővítéséről lenne szó. Hiszen a módosító javaslatok szerinti finanszírozási okokkal nem lehet a maradék magáncentrumok megszüntetését megindokolni, ugyanis ezekben az intézetekben minden önköltséges alapon működik, tehát semmi köze a TB-támogatáshoz.”

Ő is úgy vélekedik, hogy nem csak a leendő szülők választási joga veszne el a magán meddőségi klinikák megszüntetésével, de ezeknek a centrumoknak az egyik legnagyobb értéke is. Nevezetesen azok az egyedülállóan minőségi team-et alkotó szakembergárdák, amelyek remekül összecsiszolódott specialistákból állnak, s akik minden bizonnyal nem fognak ölbe tett kézzel ülni és automatikusan az állami egészségügyben tovább dolgozni, inkább szétszóródnak a világ különböző pontjain.

„A törvénymódosításból felsejlik az az alapítványi formula is, ami az egyetemek átalakításánál is alkalmaznak, nincs kizárva, hogy az egészségügyet is ki akarják szervezni ilyen fenntartásba. Ezzel együtt szerintem az utolsó mohikánoknak számító három magánklinika bízik abban, hogy megegyezés születhet az állammal egy kompromisszumos megoldásról - teszi hozzá interjúalanyunk.”

Megkeresésünkre, az egyik érintett klinika, a TritonLife Róbert Magánkórház operatív igazgatója, Fábián Gergely válasza is ezt támasztja alá:

„Mint az ország legnagyobb és legsikeresebb magánmeddőségi központja, most is várólistákkal küzdve végezzük munkánkat, az ehhez szükséges hatósági engedélyek birtokában. Bízunk benne, hogy ha olyan változás történne a szektorban, ami minket is érint, azt velünk együttműködve kezeli majd a jogalkotó és az illetékes hatóságaink.”



2020 januárjától ennek a hat magánkézben lévő meddőségi centrumnak lett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a tulajdonosa:

a budapesti Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgálató Kft.

a budapesti Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

a budapesti Várandós Egészségügyi Szolgáltató Kft.

a budapesti Sterilitas Egészségügyi Ellátó Kft.

a szegedi Kaáli REK Reprodukciós Központ Kft.

a tapolcai Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.