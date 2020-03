Végre megérkezett a hivatalos rendelet az iskolák bezárásáról

Ahogy azt Orbán Viktor már tegnap esti beszédében is jelezte, hamarosan rendeleti formában is megjelenik a hétfőtől esedékes iskolabezárás, azaz tantermen kívüli oktatás. A tanároknak, hogyha otthonról is el tudják látni oktatási feladataikat, nem kell bemenniük az iskolaépületbe, viszont az igazgatónak, vagy egyik helyettesének mindig az intézményben kell majd tartózkodnia az oktatási időben.

A tanterv kialakításához hamarosan megjelenik a módszertani ajánlás, amelynek a fő célja, hogy a diákok képesek legyenek a digitális oktatás során is teljesíteni a követelményeket.

A dokumentumban ismét kiemelésre került, hogy indokolt esetben biztosítanak kiscsoportos gyermekfelügyeletet napközben, ennek megszervezése a tankerületek, illetve a szakképzési központok feladata.

Mi lesz a sportiskolákkal?

Döntés született arról is, hogy a versenysportolókat nevelő iskolák, sportakadémiák esetében az edzéseket legfeljebb 10 fősre kell korlátozni.