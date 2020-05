Vidéken már folytatódik a korlátozások enyhítése

Még több óvodát nyitnak meg a vidéki nagyvárosokban a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhülésével, ügyeleti rendszerben és az egészségvédelmi intézkedések betartásával, valamint fokozatosan bővül a járóbeteg-szakellátás is.

Pásztón hétfőn ismét elkezdődik az egynapos sebészeti ellátás a Margit Kórházban, és már 21-féle járóbeteg-szakrendelés működik majd. Mindegyik szakrendelés előjegyzés-köteles, óránként legfeljebb négy beteget láthatnak el. A betegeken előszűrést végeznek: megmérik a testhőmérsékletüket, fertőtlenítik a kezüket és tesztet töltenek ki. Csak sebészeti vagy varrott szájmaszkban lehet vizsgálatra jelentkezni, FFP2-es és FFP3-as maszkban tilos belépni a kórház területére. A magánrendelések továbbra is szünetelnek.

Szombathelyen pénteken megnyit a város legnagyobb játszóparkja, a Kalandváros. Itt is érvényesek az egészségvédelmi szabályok: egyszerre legfeljebb csak ötszázan lehetnek bent, tartani kell a másfél méteres távolságot, viselni kell a szájmaszkot, a játszótér használata előtt és után pedig kezet kell fertőtleníteni.

Tiszafüreden csütörtökön nyílik meg újra az iparcikkpiac, továbbra is az ideiglenes helyszínen, a városi sportcsarnok mellett, itt a 65 évesnél idősebbek 9 és 12 óra között vásárolhatnak.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Sopronban a veszélyhelyzet kezdetétől nyitva volt mindegyik önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde, így a gyerekeket abban az intézményben tudták elhelyezni, ahová egyébként is jártak. Május eleje óta folyamatosan nő az óvodai és bölcsődei ellátásban részt vevő gyermekek száma. Az intézmények legfeljebb ötfős csoportokban látják el a gyermekeket - közölte az önkormányzat.

Tatabányán a veszélyhelyzet kezdetén kihirdetett óvodai ügyeleti rend továbbra is érvényben marad, de három helyett már négy intézményben fogadnak gyerekeket, és csoportonként legfeljebb 5 gyermeket látnak el.

Székesfehérváron hétfőtől ügyeleti rendszerben szintén valamennyi óvoda megnyitja kapuit, kivéve két intézményt, mert az egyikben fejlesztés zajlik, a másik pedig egy korábban eldöntött átalakulás miatt marad zárva. Valamennyi nem önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde esetében visszavonták a korábban elrendelt rendkívüli szünetet, ezek az intézmények is nyitva tartanak. Cser-Palkovics András polgármester a játszóterek és szabadtéri edzőparkok megnyitásáról is döntött, a közösségi tereket rendszeresen fertőtlenítik majd, ezek hétfőtől használhatóak ismét.

Nagykanizsán megnyitották valamennyi óvodát, és az eddigi egy helyett már két bölcsődében fogadják az ügyeletet igénylő szülők gyermekeit. Az intézményekben továbbra is legfeljebb öt gyerek lehet egy csoportban - közölte Balogh László polgármester a közösségi oldalán.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!