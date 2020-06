Villámgyorsan véget vetne a rendkívüli jogrendnek a kormány

Már szerda éjfélkor véget vetne a rendkívüli jogrendnek a kormány - mondta Gulyás Gergely. Az augusztus 20-i rendezvényről és az időseknek fenntartott bevásárlási idősávról is volt szó.

Gulyás Gergely azt is elmondta: a kormány még nem döntött a vásárlási szabályok módosításáról. Korábban Müller Cecília országos tisztifőorvos azt közölte : szerdán dönt erről a kormány.

Kérdésre Gulyás Gergely elmondta: a kormány még nem hozott végleges döntést az augusztus 20-i rendezvényekről, ha lehetséges azok megtartása, jó alkalmat jelenthetnek a turizmus újraindítására, a gazdasági élet újraindításához járulnának hozzá. Később döntenek arról, hogy a szakemberek véleménye alapján kockázatmentesen megrendezhetők-e, egyelőre csak tervek vannak - közölte. A tervek mindenesetre grandiózusak: ahogy arról beszámoltunk , nettó 6 milliárd 575 millió forintba kerülhetnek az augusztus 20. alkalmából szervezett rendezvények, amihez 1,3 milliárd forintos tűzijáték is hozzácsapódhat majd.

A magyar alkotmány szabályai világosak, a kormánynak ebben a helyzetben törvényalkotási jogosítványai voltak, de ez most véget ér - mondta. Hangsúlyozta: az első hullámon túl van az ország, nem tudni, lesz-e második, de az operatív törzs megmarad, és a törvénybe foglalt rendelkezések is fennmaradnak.

A kabinet azt kéri, mielőbb hirdessék ki a kedden megszavazott, a rendkívüli jogrend megszüntetésére vonatkozó törvényt, hogy a kormány is hamar dönthessen, és így szerda éjfélkor véget érhessen a rendkívüli jogrend - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter keddi sajtótájékoztatóján, az Országházba az MTI tudósítása szerint.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!