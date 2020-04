Vírus: 2022-ig fenntartanák a távolságtartást tudósok

A karantén kezdete óta terjed a családon belüli erőszak is.

Más szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a karantén fenntartásának súlyos társadalmi-gazdasági hatásai lehetnek, amelynek jelei már most is látszódnak.

Ugyanakkor - tették hozzá a szakemberek - a túlzó társadalmi távolságtartás káros is lehet, mert megakadályozza a kollektív immunitás kialakulását.

Ez azonban szerinte lehetővé teheti a népesség csoportimmunitásának vagy a kollektív immunitásnak a kialakulását is.

a korábbinál minden alkalommal hevesebb és pusztítóbb lesz, és a vírus egyre szélesebb körben - köztük egészen fiatalok között is - szedi majd áldozatait.

Csakhogy a szimulációs kísérleteknél kiderült az is, hogy az új típusú koronavírusnak több ismeretlen jellemzője van. Például még nem sikerült megállapítani, hogy az egyszer már felgyógyult betegnél kialakul-e immunitás, és ha igen, mennyi ideig tart.

A tudósok modellezték a mostani járványt. Abból a feltételezésből indultak ki, hogy ez is idényjellegű, mint a koronavírus többi fajtája által okozott betegség vagy akár az egyszerű influenza.

A járványügyi szakemberekből, biológusokból és orvosokból álló csoport szerint szakaszosan és különböző intenzitással, de továbbra is szükség lesz erre annak érdekében, hogy ne törjön ki ismét az új koronavírus-járvány.

Akár 2022-ig is szükség lehet a társadalmi távolságtartásra - állítja az amerikai Harvard Egyetem egyik tudóscsoportja a Science című folyóiratban megjelent tanulmányában az MTI szerint.

