Vírus: százezer felett az áldozatok száma a braziloknál

Brazíliában átlépte a 100 ezret a koronavírussal összefüggő halálesetek száma, és hivatalosan már több mint hárommillióan kapták el a fertőzést. Az Egyesült Államokban a regisztrált fertőzöttek száma már az ötmilliót is meghaladta.

Jair Bolsonaro brazil elnök az elmúlt hónapokban két egészségügyi minisztert (mindketten orvosok) is "elfogyasztott" – az egyiket kirúgta, a másik magától távozott.

A fertőzöttek és az elhunytak valós száma a relatív kevés teszt (és a be nem azonosított halálesetek) miatt a hivatalosnál jóval magasabb lehet.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!