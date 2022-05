Viszlát, koronavírus! Ezernél kevesebben vannak kórházban

Közölte az elmúlt egy hét statisztikáit a kormányzati tájékoztató oldal. Tovább csökkent az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is, előbbi sok idő után 40 ezer fő alá csökkenve 37 448-on áll, hét nap alatt csupán 4749 új fertőzöttet találtak, igaz a mintavételek száma is jelentősen csökkent (az oldalon még nem is frissült az ezzel kapcsolatos adat a múlt hét óta).

Kórházi ápolásra pedig 742-en szorulnak, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. A javuló statisztikák ellenére is meghalt 103 beteg.

A javuló adatokkal összefüggésben továbbra is alacsony az érdeklődés az oltások iránt, a beoltottak száma 6 408 742 fő, közülük 6 194 964 fő a második, 3 872 440 fő a harmadik, 295 989 fő már a negyedik oltását is felvette.