Zelenszkij elcserélné az orosz hadifoglyokat: a helyzet romlik Mariupolban

Volodimir Zelenszkij beszédében kijelentette, hogy továbbra is készen áll az orosz hadifoglyok cseréjére, mindezért azt kéri, hogy a Mariupolban tartózkodó civilek és ukrán katonák biztonságban elvonulhassanak – írja a Guardian.

Az ukrán elnök becslése szerint az Azovsztal acélgyárban nagyjából 1000 civil húzta meg magát Mariupol védői mellett. Elmondása szerint az ostromlott ukrán városban egyre rosszabb a helyzet, több száz sebesült nem jut orvosi ellátáshoz.

Ahogy arról laptársunk, a Privátbankár.hu is beszámolt, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte ma, hogy Oroszország átadott Ukrajnának egy egyértelmű megfogalmazású megállapodástervezetet, és várja a választ. Zelenszkij ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a béketárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumot nem látta, és nem is hallott arról, hogy megérkezett volna.

Az Európai Tanács elnöke rövid közleményében úgy fogalmazott, hogy az EU egységes marad az orosz agresszió ellen, és mindent megtesz azért, hogy Ukrajna megnyerje a háborút.

#UPDATE EU chief Charles Michel vowed Wednesday that the bloc will stand united in the face of Moscow's aggression in #Ukraine and will do all it can to help Kyiv win the war pic.twitter.com/8QPVQ0pE8a