Szijjártó: Magyarországra a gázszállítás zavartalan

Szijjártó Péter New York-ból jelentkezett be facebook-oldalán, hogy megnyugtassa a magyar polgárokat, akik azért aggódhatnak, mert Oroszország bejelentette, hogy Lengyelország és Bulgária felé megszűnteti a gázszállítást. Szijjártó kifejtette: a hír úgy pontos, hogy a Bulgáriának szánt mennyiséget Oroszország nem szállítja, de Bulgárián keresztül Szerbia és Magyarország felé a szállítás zavartalan. A Gazprom más-más céggel áll szerződésben, mondta. „A Magyar Földgázszállító Zrt. tájékoztatása szerint is Kiskundorozsmánál a szerződés és a tervek szerint történik a gázszállítás Magyarország irányába.” Vagyis Szijjártó Péter mindenkit megnyugtatott, hogy a bolgár gázszállítás leállása nem jelenti a magyar gázszállítás megszűnését.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Gazprom új fizetési módra tér át, amikor is a Gazprom Export rubelben kéri a gáz árát, „azonban sikerült találni olyan megoldást, ami alapján mi euróban tudjuk elutalni a gáz árát a Gazprom banknál létesített számlánkra, azt a Gazprom Bank átváltja rubelre és ennek a rubelnek a továbbutalása történik majd a Gazprom Export nevű cég számára”, fejtegette. Megjegyezte továbbá, hogy „szlovák barátaink” is így fognak fizetni a tegnapi hírek alapján.

Kapcsolódó cikk Lengyelország és Bulgária sem kap orosz gázt holnaptól Elkezdődött a gázháború.

Végül ismét kijelentette: a Magyarországra történő földgázszállítás szerződés szerint, ütemterv szerint és zavartalanul zajlik.