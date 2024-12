Ennyit keres Németországban egy tanár, messze vagyunk ezektől a számoktól

A rendelet kimondja, hogy a fenntartóknak úgy kell emelniük a béreket, hogy azok elérjék a Központi Statisztikai Hivatal által közölt 2025-ös diplomás havi átlagbér 80 százalékát. Emellett módosítanák a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény végrehajtási rendeletében megszabott fizetési sávokat, amelyek 2025-ben az alábbiak szerint alakulnának (a könnyebb összehasonlíthatóság kevéért 411-es érfolyammal számolva euróban is):

A Deutsche Welle tavalyi cikke szerint azonban a tanárhiány egyre súlyosbodik Németországban, ami nemcsak az órák elmaradását eredményezi, hanem az inklúzió (szemléleti befogadás és elfogadás – a szerk.) sikerét is veszélyezteti: a pedagógushiány miatt csökken a diákoknak nyújtott támogatás, és sok helyen szülők vagy képzetlen munkatársak helyettesítik a tanárokat. A helyzetet súlyosbítja a lassú digitalizáció, az elavult infrastruktúra és a menekültek oktatásából fakadó terhelés. 2030-ra akár 80 ezer tanár is hiányozhat.

A legalacsonyabb éves bruttó tanári fizetéseket Romániában (12 987 euró, 5,3 millió forint) és Lengyelországban (16 725 euró, 6,8 millió forint) regisztrálták. Ezen kívül Görögországban is csupán 18 765 eurót (7,7 millió forint) kerestek a tanárok évente.

A 2021/2022-es tanévben a német középiskolai tanárok éves bruttó átlagfizetése 71 184 euró ( jelenlegi árfolyamon 29,2 millió forint) volt, amely a vizsgált adatok alapján az egyik legmagasabb Európában – számolt be az Európai Bizottság EACEA/Eurydice jelentése, amelyet tavaly az Euronews dolgozott fel. Németország ezzel megelőzte az unió számos országát, például Franciaországot, ahol a tanárok átlagosan 30 ezer euróval (12,3 millió forinttal) kevesebbet keresnek. Az olasz tanárok bérei még ennél is alacsonyabbak, csupán a német fizetések kevesebb mint felét érték el.

Korábban bemutattuk, hogy mennyit keres egy német orvos a saját bevallása szerint, most pedig azt szedtük össze, hogy mire számíthat az a „bezzeg Németországban”, aki a katedrát választja.

