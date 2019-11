4 különleges telefontok, ami egy üzleti tárgyaláson is jó benyomást kelt

A telefontok nem csak védi a készüléket, de - például egy pénztárcához hasonlóan - öltöztet is. Az alábbiakban négy olyan változatot mutatunk be, amelyek közül egyik sem a 12 egy tucat kategória, éppen ezért egy tárgyaláson is bármikor megjelenhetünk vele.

Ökobőr telefontokok: a valódi bőr minősége és eleganciája

A valódi bőrből készült telefontokok kompromisszummentes alternatíváját jelentik az ökológiai bőrből gyártott darabok. A felhasznált bőr az esetek többségében szarvasmarhabőrt jelent - de mi is ezzel a gond? A szarvasmarha a tenyésztése minden más háziállaténál több vizet igényel és több üvegházhatású gáz kibocsátásával jár. Korábban csak a műbőr jöhetett számításba a valódi bőr kiváltására - ez az anyag azonban megjelenését, de főleg tapintását tekintve sem ugyanaz a kategória.

Az ökobőr a műbőrnél sokkal természetesebb, bőrszerűbb hatást kelt, ami a modern gyártástechnológia mellett a természetes alapanyagoknak köszönhető. Az ökobőr alapanyagát ugyanis a műbőrrel szemben nem műanyagok, hanem természetes rostnövények, például gyapot, len vagy ananász adják. Ennek köszönhető a valódi bőrhöz megszólalásig hasonló megjelenés és tapintás. Egy ökobőr telefontok gyakorlatilag ugyanazt az élményt és minőséget kínálja, mint egy valódi bőr. Annak ellenére, hogy ezek a tokok meglepően vékonyak, megfelelő védelmet nyújtanak, és a vezeték nélküli töltést is lehetővé teszik. Ráadásul a színezésük sem olyan, erősen mérgező anyagokkal történik, mint a valódi bőr tokoké.

Bumper keret: exkluzív megjelenés, miközben a telefon designja is érvényesül

A bumper tok szűkebb értelemben egy ütésálló műanyagból vagy alumíniumból készült keretet jelent, ami a telefon oldalán fut körbe. Egy jó minőségű, ütésálló kijelzővel (például Gorilla Glass) rendelkező telefont egy bumper keret is képes megvédeni a felületi sérülésektől, sőt, a fizikai behatásoktól is. Az alumínium, illetve fém bumper keretek pedig business-környezetben is megállják a helyüket, különleges megjelenést kölcsönözve a telefonnak, amelynek hátlapját is szabadon hagyják. Így a telefon egyedi designja is érvényesülhet, miközben a telefontok jelentette előnyökről sem kell lemondania a készülék tulajdonosának.

A bumper kereteket gyakran kiegészítik hátlapokkal, így egy extrán megerősített, a szokásos tokoknál jóval biztonságosabb telefontok a végeredmény.

Fa telefontokok: vissza a természethez

Egy telefontok, amelynek fa az alapanyaga sajátos kontrasztot alkot a telefon által képviselt csúcstechnikával.

A szokatlan anyagválasztás pedig nem csak látványos, de a tapintása sem hasonlítható a megszokott műanyag tokok érzetéhez. Sokan meghökkennek, amikor megtudják, hogy a fa megújuló energiaforrásnak számít - pedig abban az esetben, ha az ipart alapanyaggal ellátó erdőgazdaságból származik, teljes mértékben környezetbarát. Hiszen ezekben a gazdaságokban a kivágott fákat folyamatosan pótolják, így az élő faállomány mennyisége állandó.

Ütésálló fémtokok gravírozással - egyedi és 100%-ig biztonságos

Egy egyedi mintával ellátott, gravírozott telefontok az egyik legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás, ha a telefon személyre szabott megjelenése a cél. A komolyabb webshopok kínálatában akár több száz különböző gravírozás közül lehet választani, ami gyorsabb és olcsóbb megoldás az egyedi gravírozásnál. Ráadásul egyes kereskedőknél - mint amilyen például az etuo.hu - speciális, ütésálló kivitelben is elérhetőek ezek a tokok.

Ezek közül is különösen hatékonyak a TPU szilikonnal erősített termékek, amelyek megnövelt hatékonysággal csökkentik az ütések, esések erejét. A megerősített burkolat nem zavarja az okostelefon mindennapos használatát, ugyanis csak annyira növeli meg a készülék méretét, amennyire az a hatékony védelem érdekében elengedhetetlen.

Ne a mobilt cseréljük, hanem a telefontokot

Az említett kiegészítőkön nem érdemes spórolni, ha a telefont leejtjük, egy jó fólia vagy tok többször is megóvhatja a készüléket a károsodástól. Kiváló minőségű kiegészítőkért érdemes felkeresni a közép-európai piac egyik vezető kereskedőjét, a Magyarországon is jelenlévő euto.hu telefontok és -kiegészítő webáruházat.