Az újságírásnak lesz óriási gyomros a katás adózás átalakítása

A kormány által is támogatott javaslat szerint 40% adót kell majd a kata fix összegén felül befizetni, ha egy katás vállalkozásnak évente 3 millió forintnál nagyobb bevétele volt ugyanazon cégtől.

A kata adónem a korábbi ígérettel mégis szembemenő drágítására épp akkor kerül sor, amikor a koronavírus miatt amúgy is padlóra került a magyar kommunikációs szektor és benne a médiaszektor. Több médiavállalatnál a béreket már csökkenteni kellett , illetve több helyen elbocsátásra is sor került.

A szigorításra vonatkozó javaslat elfogadása esetén azonban az adóvonzat akár évente 3.600.000 Ft-tal is megemelheti a terheket.

Gulyás elmondta: módosító javaslatot nyújtanak be a jövő évi költségvetést megalapozó törvényjavaslathoz, miszerint ha valaki katázik, akkor hárommillió forint feletti számlák esetén – ha ugyanaz a számlák kibocsátója –, 40 százalékos adót kell fizetni a hárommillió forint feletti részre.

Jövőre változnak a kisadózó vállalkozások tételes adójára (kata) vonatkozó szabályok – jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter ma, csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

