Bonbon helyett egy zacskó túró - ajándékozás válság idején

Nekem ne hozzatok bonbont, vagy könyvet, jobban örülnék 20 deka vajnak, egy zacskó túrónak meg 25 deka parmezánnak

– telefonál délelőtt egy idősebb nő a 7-es buszon.

Igaz, hogy a vaj, a túró meg a sajt manapság drága mulatság, de legalább tényleg örülni fog neki, és nem adja tovább.

Fölös tárgyak halmaza

2022 átváltoztatta ajándékozási szokásainkat, és még inkább így lesz ez majd jövőre, amikor a jelenleginél is jobban nekiiramodik az infláció.

A plázákban biztos nagy lesz azért a tömeg, de a karácsonyfák alá valószínűleg kevesebb és szerényebb értékű ajándék kerülhet. Fotó: Depositphotos

Elvileg a visszafogottság, a takarékoskodás a jelszó milliók családjában, kérdés, hogy a kicsik ehhez mit szólnak. „Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj de szép a karácsonyfa” – hangzott a régi dalocska. Nos, labdának vagy könyvnek ritkán örül ma egy gyerek, legfeljebb akkor, ha az ajándékhalmaz egyik eleméről van szó. (Persze erre a szülők szoktatják rá a kicsiket, akik 10 perc múlva már fel sem tudják fogni, miket is kaptak ajándékba.)

A fogyasztói társadalom kiszélesedésével, a plázák és világmárkák megjelenésével, valamint a szakadékszerű jövedelmi különbségekkel azt értük el, hogy fölösleges tárgyak özönét vásároljuk meg karácsonykor szeretteinknek, rokonainknak, ismerőseinknek, vagy éppen kevésbé kedvelt üzletfeleinknek. És Ami tavaly elég volt, mára kevés lett.

Vajon változott-e ez a trend a járvány idején, és főleg most, az energiaválság, a rezsirobbanás, a háború közepette?

Mi lesz a márkamániával?

A Covid idején inkább mást vettünk, de akkor még nem fogytak ki a tartalékok. Ma a fél ország nem tudja, mennyit kell majd hamarosan a gázért, a villanyért fizetnie. Főleg pedig arról nincs fogalma, hogy a gyereke is megérti-e majd, ha nem veszi meg számára az iskolában „kötelező” új márkás cuccot.

Ezek birtoklásának semmi köze a hasznosságukhoz, de még minőségüknek vagy esztétikumuknak sem, egyszerűen kell, hogy meglegyen a méregdrága svéd hátizsák, vagy a legújabb mobil – ez ugyanis csemeténk tekintélyéről, az osztályban elfoglalt társadalmi szerepéről szól.

Ma gyakori, hogy a gyermekünk mondja meg előre, mit szeretne, mert az anyja, az apja vagy a nagynénje soha életében nem hallott a legújabb elektromos kütyükről, azt sem sejti, hol lehet angol nyelvű szakácskönyvet vagy éppen jó minőségű műszempillát kapni Budapesten.

Jó ötlet, bár fantáziátlannak tekintik sokan az utalványt. Ezeket olyan cuccra vagy szolgáltatásra lehet beváltani -. táskára, cipőre, kenceficére, műkörömkezelésre, tetoválásra, jógaórákra – amilyent akar valaki.

Üdülések, éttermi fine dining vacsorák, mint ajándékok, biztos nyerők, azok körében persze, akik egyébként is nyertesei az életnek.

Mire vágyik a másik

A valódi ajándékok azonban nem itt kezdődnek, hanem ott, amikor pontosan tudjuk, hogy a másik mit szeret, mire vágyik. Például már szeptemberben rátalálunk az általa régóta keresett porcelántárgyra, vagy kiperkáljuk a manapság méregdrága koncertjegyet, mert a kedvence talán utoljára lép fel ebben a felállásban, netán rábukkanunk egy antikváriumban kedvelt írójának régóta keresett kötetére.

A jelenlegi gazdasági helyzetben még nagyobb szükségünk van a találékonyságra. Próbáljunk tartózkodni a közhelyektől, feleségünknek, anyánknak ne konyhai kisgépet vegyünk, akkor se, ha szüksége van rá, mert az munkaeszköz. A nyakkendőt, úgy ahogy van, felejtsük el.

Okos ötlet a családi lista

Férfiaknak állítólag nehezebb ajándékot venni. Alapötlet a minőségi bor, amiből általában van otthon egyébként is. Karácsony előtt családok borkészlete kél útra, hogy kicseréljék egy másik família hasonló kaliberű italaira. Most inkább vegyünk egy csinos, profi dugóhúzó készletet, amely borhőmérőt is tartalmaz, hozzá egy kis bársonnyal bélelt ezüst karikát, amelyet a vörösboros üveg nyakára kell húzni, hogy ne csepegtesse le az abroszt.

Ha vastagabb a pénztárcánk, és hely is van hozzá a lakásban, a borhűtő gáláns meglepetés.

Ha idősebb férfit szeretnénk meglepni, a finom könnyű gyapjúpulóver mindig beválik, kivéve, ha minden évben azt adtunk. Elegáns köntös is jól jöhet a kopott frottír helyett.

(Ezért sem árt - főleg nagyobb családoknál – évről-évre ajándéklistát vezetni, hogy ne feledjük el, kinek mit is vettünk tavaly meg azelőtt.)

Vigyázat: intim ruhaféléket csak családtagnak ajándékozhatunk. Távoli rokont vagy frissen megismert fiúpajtást furcsa lenne pizsamával, alsónadrággal meglepni.

Ajándék legyen a nap

Változnak az idők. A mai nagymamák nem mamuszra, a nagypapák pedig nem bajuszpedrőre vágynak, hanem inkább új mobilra, nyomtatóra, laptopra. Ezekre a drágább eszközökre érdemes családilag összedobni a pénzt. Amitől ma is és mindig ellágyulnak, azok az unokák által készített kézi készítésű ajándékok.

Mit rejtenek majd a csomagok? Az okozott öröm nem csak pénzkérdés. Fotó: Pixabay

Ha látogatóba megyünk, az elegáns cserepes virág mindig aduász. Az amaryillis, a szépséges karácsonyi kaktusz, a hajtatásra alkalmas jácintok, nárciszok, iriszek, fürtös gyöngyikék mindig sikert aratnak.

De aminek a legjobban örülne mindenki: ha ajándék lenne a nap. Ezt a legnehezebb „beszerezni” – megúszni a sértődéseket, félreértéseket, felcsattanásokat, veszekedéseket, beszólásokat.

Érdekes helyzetben vannak a külföldre települt magyarok – több százezer emberről beszélünk. Ilyenkor ugyanis illik – a szűk családi körtől eltekintve – alkalmazkodni a helyi szokásokhoz.

Csak semmi praktikusat!

Svédországban például nem divat drága dolgot venni karácsonyra, ez is a jólét egyik jele. A fő jelszó: csak semmi praktikusat! Az igazi ajándék az, ami fölösleges, poénos, divatos és cuki, de magadnak nem vennél meg. Cipő, zokni, pizsama, egyszerűbb meleg sál, kesztyű szóba se jöhet. Nagy sértés lenne azt feltételezni, hogy akit meg akarunk lepni, annak nem telik ilyesmire. Sampont, tusfürdő készletet se ajánlatos, hiszen ezek az ápolatlanságra utalnának, és hétköznapi fogyasztási cikkeket se, kivéve, ha nagyon különleges, bio-natúr, kistermelőtől valóról van szó.

Ha iparművészeti tárgyban gondolkodnak, akkor mindenképpen csak márkás design darab jöhet szóba, és olyan, ami illik az adott lakás stílusához. Például a család összead egy összeget egy márkás design fotelre a nagyi születésnapjára – aki azt még 20 évig fogja használni, hiszen 88 év a várható életkora - de az állapota tökéletes marad majd, és az unokák is élvezhetik. Háztartási gépek, nagyobb értékű műszaki cikkek sem jöhetnek szóba, mint ajándéktárgyak.

Elárverezik, becserélik, ami nem kell

Ausztriában némiképp hasonló a szokás, ennek ellenére azért nagyon sok fölös ajándéktárgy keletkezik ilyenkor, gondoljunk csak az üzleti, céges logós holmikra .Már több mint 10 éve kezdte el Unwanted Christmas Presents mottóval jótékonysági árveréseit a Bawag Contemporary.

A hetedik pár zoknit vagy iszonyatosan csicsás süteményestálat karácsony után le lehet adni az egyik bécsi galériában. Az árverésre nem alkalmas darabokat bolhapiac keretében cserélhetik hasznosabb dolgokra a résztvevők.

Az árverés bevételét teljes egészében jótékony célokra fordítják.