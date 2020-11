Egyre kevesebb a dízelautó az utakon: hogyan érdemes váltani, ha cserére kerül a sor?

Használt autó vásárlásánál számos szempont merül fel, ezek közül az egyik legfontosabb a vételár. Ideális esetben megtakarításból fedezhető a vásárlás és az ezzel járó egyéb költségek is, erre azonban nem mindig van lehetőség - ilyenkor merül fel a külső pénzügyi források igénybevétele.

A használt autók ára széles skálán mozog a piacon - a Bank360.hu elemzői ezért különböző árkategóriákban is megvizsgálták az elérhető hitelajánlatokat. Aki olcsóbb autóban gondolkodik, annak akár félmillió forint is elegendő lehet egy idősebb autó megvásárlásához - kedvező hitelajánlatot akár erre a konstrukcióra is lehet találni. A Bank360.hu kalkulátora szerint 60 hónapos futamidőre akár 8,07 százalékos THM-mel is érhető el szabad felhasználású kölcsön: a havi törlesztőrészlet december 31-éig a koronavírus-járvány miatt bevezetett THM-plafonnak köszönhetően 9 568 forint, januártól viszont valamivel több, 10 108 forint. A teljes visszafizetendő összeg 605 400 forint.

illusztráció (MTI)

Látható, hogy egy olcsóbb autóhoz viszonylag egyszerű hozzájutni, és a törlesztőrészlet is kedvező - azonban érdemes megjegyezni, hogy az alacsony vételár mellé hosszabb távon magasabb szervizdíj társulhat, hiszen nagyobb rá az esély, hogy valamit javítani kell. Hogy ezt elkerüljük, érdemes egy fiatalabb, de drágább autót választani.

Másfél millió forintból már lehet gazdálkodni

Magasabb hitelösszegre is érdemes elvégezni néhány kalkulációt. Másfél millió forinttal számolva már 8,07 százalékos THM-től érhető el ajánlat - így a THM-plafon végéig a havi törlesztőrészlet 28 705 forint, utána pedig 30 325 forint lesz a futamidő hátralévő részében. A teljes visszafizetendő összeg 1 816 260 forint. Emellett több ajánlat is elérhető 10 százalékos THM alatt, érdemes kalkulátorral összehasonlítani az ajánlatokat.

Fiatalabb autóért mélyebben kell a zsebbe nyúlni

Három millió forintból gazdálkodva már széles választék várja az autóvásárlókat a használtautó-piacon - ennek megfelelően a Bank360.hu is végzett néhány kalkulációt. Ha maradunk az ötéves futamidőnél, akkor a korábbiaknál magasabb törlesztőrészlettel kell számolni, de ha öt helyett például hét év alatt vállalja valaki a visszafizetést, akkor a hosszabb futamidő enyhítheti a havi terheit. Hárommillió forinttal és 84 hónappal számolva 8,09 százalékos THM-mel lehet felvenni szabad felhasználású hitelt, amit nemcsak az autó vételárára, hanem az egyéb felmerülő költségekre is lehet fordítani.

A havi törlesztőrészlet így év végéig 43 219 forint, januártól pedig 46 577 forint lesz, míg a teljes visszafizetendő összeg 3 905 792 forint.

Érdemes most vásárolni? Elérhető közelségbe kerültek a villanyautók is

Használt autó vásárlásnál felmerülhet egy legfeljebb négy-öt éves hibrid vagy elektromos autó megvétele is - még úgy is, hogy ebbe az árkategóriába már egy új benzines autó is belefér. Már csak azért is érdemes lehet szétnézni a villanyautók között, mert hosszú távon jelentős összeg spórolható meg az üzemanyagon - a környezet óvásáról nem is beszélve.

Hétmillió forint körül már lehet találni használt villanyautót, ehhez azonban nagyobb hitelösszeget is kell igényelni, ha hiányzik a saját forrás. 84 hónapos futamidővel számolva az elérhető ajánlatok közül a 7,18 százalékos THM kedvezőnek számít - ehhez a Bank360.hu kalkulátora szerint legalább havi nettó 250 ezer forintos jövedelemre van szükség. A havi törlesztőrészlet a THM-plafon végéig 100 844 forint, utána pedig 105 637 forint - a teljes visszafizetendő összeg a futamidő végére 8 863 922 forint lesz. A THM-plafon miatt bekövetkező kamatfordulót leszámítva a törlesztőrészlet végig fix marad - így a törlesztés kiszámítható marad a teljes futamidő ideje alatt.