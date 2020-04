Jó ötlet kedvezményes hitellel kiváltani régi kölcsöneinket?

A most elérhető 5,9 százalékos személyi kölcsönök arra sarkallhatják az ügyfeleleket, hogy kiváltsák korábbi, adott esetben rosszabb kondíciókkal megkötött kölcsöneiket. A néhány évvel korábban felvett személyi kölcsön költségéhez képest a jelenlegi 5,9 százalék szinte biztos alacsonyabb. De biztos, hogy érdemes élni az adósságrendezés adta lehetőséggel?

Egyáltalán nem. Egyrészt nem minden bank engedi kiváltásra használni a hitelt, másrészt a kiváltás nincs is ingyen. Mielőtt döntünk, érdemes alaposan utána számolni a dolgoknak. Az eljárás előnye, hogy az ügyfélnek csak a kiváltó hitelt kell intéznie, a régi kölcsön lezárását a két bank koordinálja egymás közt. Ez különösen a jelzáloghiteleknél fontos, ahol nagyon körülményes az ügyintézés. Ez a mostani lehetőség ugyanakkor elsősorban a személyi kölcsönökre vonatkozik, a lakáshitelek összevetése és esetleges kiváltása más szempontok miatt lehet fontos - például azért, hogy a változó kamatozású hitelt állandó kamatozásúra cseréljük.

Az 5,9% THM csak 2020 végéig érvényes

Ha a kedvezményes, 5,9-es hitelben gondolkodunk, érdemes figyelembe venni néhány dolgot. A legfontosabb, hogy a maximum 5,9 százalékos THM csak az év végéig tartó időszakra vonatkozik, vagyis jövőre a bankok nagy része emelni fogja a kamatot. Emellett az alábbiakat kell mérlegelni:

Mennyi hiányzik még a régi hitel visszafizetéséből? Minél kisebb ez az összeg, annál kevésbé éri meg a kiváltás, hiszen annál kevesebbet lehet spórolni vele.

Mennyibe fog kerülni az új hitel, azaz mennyi lesz a teljes visszafizetendő összeg a futamidő alatt? Fontos figyelembe venni az összes költséget és azt, hogy a későbbiekben hogy alakul a kamat.

Mennyi a hitelkiváltás díja? Ez bankonként és hitelenként változik, és lehet, hogy ezzel együtt már nem is éri meg annyira az egész procedúra.

Megkapnánk-e a hitelt? Ha a személyi kölcsönünk régi, érdemes fontolóra venni, hogy új kölcsön felvételekor megfelelünk-e a szigorúbb előírásoknak , amelyek a túlzott eladósodottság megakadályozása érdekében lettek bevezetve.

Végezetül az sem biztos, hogy engedi a bank az új személyi kölcsönt egy régi hitel kiváltására használni.

Hitelkiváltás feltételek bankonként

A Raiffeisen Bank például hirdetményében kizárja, hogy az új kölcsönt kiváltásra lehessen használni, ide értve a saját, azaz Raiffeisennél felvett és az idegen bank által nyújtott kölcsönöket egyaránt.

A Takarékbank nem zárja ki, hogy kiváltásra is fel lehessen használni az új személyi kölcsönt, de külön nem említi ezt a lehetőséget.

Az OTP Bank megengedi, hogy kiváltásra is fel lehessen használni az új személyi kölcsönt.

A CIB Bank és az Erste Bank is engedi a hitelkiváltást, de csak abban az esetben, ha a régi hitel idegen banké, azaz, saját hitelüket nem lehet kiváltani. A CIB emellett azt is kiköti, hogy az új kölcsön csak 300 ezer és 5 millió forint közötti összegnél vehető igénybe. Fontos ugyanakkor, hogy ki lehet váltani más bankok személyi kölcsönei mellett a folyószámlahitelt és a hitelkártyatartozást is.

Speciális szabályokat alkalmaz az MKB Bank és az UniCredit Bank. Az MKB-nál az igényelt hitel összege nem haladhatja meg a kiváltandó hiteltartozás és a kiváltás során megfizetendő előtörlesztési díj együttes összegét. Vagyis nem lehet “ketté bontani” a kölcsönt kiváltásra plusz némi személyi kölcsönre. Az UniCredit nem zárja ki a hitelkiváltás lehetőségét, ám kiköti, hogy csak azok vehetik fel az 5,9-es kölcsönt, akik számlát is vezetnek a banknál.

A K&H Bank és a Budapest Bank kötöttségek nélkül lehetővé teszi, hogy az új kölcsönt hitelkiváltásra is használhassa az ügyfél. A K&H kétféle kölcsönt is kínál szabad felhasználásra: egyet 300 ezer és 5 millió forint között, egyet pedig 1-7 millió forint között. Speciális feltétel nincs. Hasonlóképpen szabad felhasználású a Budapest Bank kölcsöne is.

Összességében van lehetőség arra, hogy régi hiteleiket 5,9-es hitellel kiváltsák az ügyfelek, de a döntés előtt mindenképpen utána kell számolni, megéri-e vagy sem. A végtörlesztés díja a szabályok szerint nem lehet magasabb, mint a visszafizetett összeg 2 százaléka, és érdemes ezzel számolni. Bár a bankok adhatnak kedvezményt az előtörlesztés, végtörlesztés díjából, ez tipikusan nem érvényes arra az esetre, ha a hitelt egy másik, adott esetben idegen banknál felvett hitelből intézné az ügyfél.