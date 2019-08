Jól ment az önkéntes nyugdíjpénztáraknak

Kiemelkedő vagyongyarapodást értek el idén a második negyedévben az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével együttműködő önkéntes nyugdíjpénztárak, összvagyonuk június végén 1398 milliárd forintra, éves összevetésben 5,8 százalékkal nőtt - közölte az ÖPOSZ kedden az MTI-vel.

A munkáltatók a március végi helyzethez képest a második negyedévben jelentősen, 33 százalékkal emelték hozzájárulásaik mértékét, ugyanakkor éves összevetésben az állami támogatásnak tekinthető adóvisszatérítéssel ösztönzött egyéni és munkáltatói befizetések is csökkentek.

Kiemelkedően jó eredmény

Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke a közleményben kifejtette: a vagyongyarapodás kiemelkedően jó eredmény a továbbra is alacsony kamat- és hozamkörnyezetben. Az egy pénztártagra jutó átlagvagyon 6,61 százalékkal 1,29 millió forintra nőtt. Ebben a pozitív hozam mellett továbbra is szerepe van annak, hogy a Pénztárszövetséggel együttműködő önkéntes nyugdíjkasszák taglétszáma minimális mértékben, 0,8 százalékkal 1,081 millióra csökkent.

A munkáltatói hozzájárulások féléves összege a tavalyihoz képest több mint 24 százalékkal 15 milliárd forintra mérséklődött. A pénztártagok az első fél évben 28 milliárd forintot tettek félre, a múlt évi tagdíjbefizetésekhez képest 3,2 százalékkal kevesebbet.

A szervezethez tartozó egészségkasszák 54,3 milliárd forintos összvagyonnal zárták a második negyedévet, 1,8 százalékkal többel az egy évvel korábbinál. A pénztártagok számára az egészségmegőrzés továbbra is kiemelten fontos, ezt jelzi, hogy az egészségpénztáraknál az egyéni befizetések éves összevetésben 15,5 százalékkal 12 milliárd forintra nőttek. A tagok által igénybe vett szolgáltatásokra eközben az első fél évben több mint 4 millió esetben, alkalmanként közel több mint 5700 forintot fizettek a kasszák.

Meglódultak a munkáltatói befizetések az egészségpénztáraknál

Az önkéntes nyugdíjkasszákhoz hasonlóan a munkáltatói befizetések az egészségpénztáraknál is a második negyedévben lódultak csak meg jelentősen, az év első három hónapjának eredményét 70 százalékkal szárnyalva túl. A képet itt is árnyalja, hogy az idei vállalati tagdíj-hozzájárulások 3,5 milliárd forintos összege így is 56,4 százalékkal múlja alul a tavalyi befizetési szintet.

A Pénztárszövetség arra számít, hogy a reálbérek emelkedése, a pénzügyi tudatosság fokozódása miatt a jövőben növekedik a takarékoskodók száma.