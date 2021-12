Kártyával fizetett a Tescóban az OTP-s ügyfél, négy hónap múlva furcsa SMS-t kapott

Érdekes esetről számolt be a Telex egyik olvasója: decemberben egyszer csak levontak 41 ezer forintot az OTP-s számlájáról, és hirtelen nem tudta hová tenni a tranzakciót. A bank call centerétől kapta meg később a tájékoztatást arról, hogy egy augusztusi bevásárlásának az összegét vonták le négyhónapos késéssel számlájáról. Az ügyintézőtől azt is megtudta, hogy nem egyedül járt így, más ügyfelek is ugyanerről érdeklődtek a call centernél.

A lap megkérdezte az OTP-t, hány ügyfelet érintett a technikai probléma, amiről egyébként a decemberi levonáskor sms-ben is értesítették az érintetteket. A bank válaszából nem derül ki, hányan járhattak így, de mindenkit tájékoztattak, aki így járt és elnézést is kértek a hibáért. Azt a bank és a Telex olvasója is hangsúlyozza: nem történt dupla terhelés, a vásárlás ellenértékét csak egyszer vonták le a számláról - igaz, négyhónapos csúszással.

Címlapképünk illusztráció, forrás: Depositphotos