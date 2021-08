Lebukott egy főnővér, aki hálapénzt fogadott el egy idős asszony hozzátartozóitól

Az adatok szerint a főnővér pénzt vett át hozzátartozóktól egy idős asszony egyhavi - a társadalombiztosítás keretében a beteg számára ingyenes - kezeléséért - írták. A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt rendelt el nyomozást - tették hozzá. A rendőrség tájékoztatása szerint a főnővér nem tett vallomást.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egészségügyi Szolgáltatók Védelmi Főosztályának feladata a hálapénz ellenőrzése - a Nemzeti Védelmi Szolgálaton belül ez a főosztály ellenőrzi az egészségügyi dolgozókat, hogy megszegik-e az elfogadásának tiltásáról szóló kormányrendeletet. Úgynevezett megbízhatósági vizsgálatokat is tartanak, ennek keretében a valóságban is előforduló élethelyzetet alakítanak ki mesterségesen - magyarán megpróbálnak hálapénzt adni az egészségügyi dolgozónak, és ha elfogadja, annak büntetőjogi és munkajogi következményei is lesznek. Hogy mi alapján választják ki, kivel szemben indítanak ilyen megbízhatósági vizsgálatot, arról korábbi cikkünkben is írtunk.