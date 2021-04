Lesz, akinek havi 247 forinttal pótolják ki a nyugdíját, de nyugdíjprémium is lehet idén

Színt vallott a kormány: alulbecsülte az idei inflációt, kompenzálni kell a nyugdíjasokat

Kedden késő délután nyújtotta be a kormány az idei évi költségvetést módosító javaslatot. Amellett, hogy több soron is megváltoztatták a bevételi és kiadási előirányzatokat, a nyugdíjakkal kapcsolatban is egy nem várt információt árultak el a dokumentumban.