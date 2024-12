Már nem feltétlenül kell sokmilliós személyi kölcsön az alacsonyabb kamathoz

Több bank is módosított az elmúlt időszakban a személyi kölcsönök kondícióin: amellett, hogy néhány szereplő csökkentette a kamatokat, megfigyelhető az is, hogy egyre több szolgáltatónál lehet már néhány milliós hitelösszegnél is kedvező árazás mellett finanszírozáshoz jutni.

„A személyi kölcsönöknél a hitel összege, és az adós jövedelme a két legfontosabb tényező a kondíciók meghatározásánál: minél magasabb a bank által elfogadható havi bevétele az adósnak, és minél nagyobb az igényelt összeg, annál kedvezőbb feltételekre számíthat az ügyfél. A két fő szemponton felül ugyanakkor egyes szolgáltatóknál a számlavezetéssel – illetve az aktív számlahasználattal – is lehet kedvezményeket elérni, de konkrét felhasználási cél (például hitelkiváltás, lakásfelújítás) megjelölésénél is adhatnak diszkontot a bankok” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Hárommilliós összegnél már lehet bőven válogatni

Gergely Péter szerint most 3 millió forintnál húzódik az a kölcsönösszeg-határ, ami már elég a legjobb, vagy az egyik legkedvezőbb ajánlat eléréséhez a bankoknál – persze akkor, ha az ügyfél megfelel az egyéb feltételeknek is –, például rendelkezik legalább 400-500 ezer forintnyi igazolható jövedelemmel.

A legkedvezőbb ajánlat most egyértelműen a Cofidisé a piacon a BiztosDöntés.hu személyikölcsön-kalkulátor adatai alapján: a szolgáltató 3 millió forintos kölcsönösszegnél már 9,9 százalékos éves kamattal is ad személyi hitelt, ha az adós jövedelme eléri a 450 ezer forintot.

A CIB Bank szintén 11 százalék alatti – egész pontosan 10,79 százalékos – kamatot alkalmaz abban az esetben, ha legalább 3 millió forintos hitelösszegről van szó, és az ügyfél megfelel az egyéb feltételeknek.

Az Erste legkedvezőbb 10,79 százalékos személyi kölcsön kamata 400 ezer forintos jövedelemhez, és legalább 8 millió forintos hitelösszeghez van kötve. A pénzintézet ugyanakkor már 3 millió forintos kölcsönösszegtől is igen kedvezőnek mondható, 11,49 százalékos éves kamatot kínál.

Hasonló elven működik az árazás a K&H december végéig elérhető kiemelt személyi kölcsönénél is: itt legalább 400 ezer forintos jövedelemnél, 7 milliós kölcsönösszeg felett már éppen tíz százalék alatti kamat is elérhető, de ha az ügyfél legalább kétmillió forintot igényel, még szintén kedvező, 11,39 százalékos kamat mellett juthat hitelhez. Fontos ugyanakkor, hogy ezek a kondíciók átutalási kedvezménnyel együtt érvényesek, vagyis meghatározott összegnek kell beérkeznie az ügyfél helyben vezetett számlájára.

Az UniCredit Banknál 7 millió forint feletti hitelösszeg szükséges – egyéb feltételek teljesítése mellett – ahhoz, hogy az elérhető legkedvezőbb, évi 10,59 százalékos kamat mellett juthasson személyi kölcsönhöz az igénylő. Viszont, ha az igényelt kölcsön összege meghaladja a 3 millió forintot, alig valamivel magasabb, 10,79 százalékos a kamat. Az UniCredit Bank közben egyszeri jóváírási akciót is futtat a Fix Kamat nevű személyi kölcsönénél: ennek keretében 30 ezer forint jár a legalább 1,5 millió forintot igénylő ügyfeleknek, a minimum 3 milliós összeget igénylőket pedig egy havi törlesztőrészlettel, de legfeljebb 50 ezer forinttal „jutalmazza” a pénzintézet. Mivel a két kedvezmény összevonható, összesen akár 80 ezer forintos egyszeri jóváírás is járhat a hitel mellé.

A MagNet Bank autóvásárlásra fordítható személyi kölcsönénél – ha az ügyfél minden egyéb feltételnek is megfelel – 3,301 millió forinttól érhető el a legkedvezőbb, 12,75 százalékos kamat: ennél a konstrukciónál egyébként legfeljebb 8 millió forint az elérhető hitelösszeg.

Az MBH Banknál szintén a felhasználási célhoz kötött kölcsönök között találhatók a legolcsóbbak: a hitelkiváltásra felhasználható „Kamatvágó” és a beszédes nevű „Felújító” konstrukciónál 10,99 százalékos is lehet az éves kamat, ám ehhez a legalább 400 ezer forintos jövedelem mellett már legalább ötmillió forintos hitelösszeg is szükséges.

Egyre bátrabbak az ügyfelek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból viszont jól látszik, hogy egyre bátrabbak a háztartások, ha személyi kölcsön felvételéről van szó: az év első kilenc hónapjában megkötött szerződések összege és száma alapján az egy ügyletre jutó átlag már elérte a 2,61 millió forintot, miközben egy évvel korábban 2,1 millió, 2022 azonos időszakában pedig 2,3 millió forint körül mozgott. Az átlagos hitelösszeg emelkedésében a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint leginkább az inflációs hatásnak, és a keresetek gyors ütemű növekedésének lehetett szerepe: utóbbi ugyanis jelentősen növelte a hitel felvételét tervező háztartások mozgásterét.

A személyi kölcsönök piaca közben soha nem látott ütemben növekszik Magyarországon: az MNB adatai szerint az első kilenc hónapban már több mint 601 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a bankok, ami jóval több mint a másfélszerese az egy évvel korábbi volumennek. Az idei első három negyedévben így már az eddigi rekordév, 2019 teljesítményét is sikerült túlszárnyalni, akkor tizenkét hónap alatt 558,7 milliárd forintnyi személyi hitelt vettek fel az ügyfelek.