Melyik kedvezményes kölcsönt válasszam a vállalkozásom számára?

A koronavírus-járvány első hulláma után kezd újraindulni az élet, mely folyamatot a jegybanki és állami hitelprogramok is igyekeznek felgyorsítani. A kis- és középvállalati szektor számára elérhető kölcsönök közül a Növekedési Hitelprogram (NHP) és a Széchenyi Kártya Program új formái a legnépszerűbbek. Nem mindegy azonban, hogy melyik hitelt választjuk, hiszen ugyanarra a célra több termék is megoldást jelenthet, de eltérő feltételekkel. A Bank360.hu abban segít, hogy a vállalkozók minél egyszerűbben találhassák meg a céljaiknak megfelelő, ideális vállalati kölcsönt.

A kis- és középvállalkozói (kkv) szektor számára elérhető NHP Hajrá és Széchenyi Kártya Program hiteleit kedvezményes kamattal vehetik igénybe a vállalkozók. Mindkét kölcsönre jellemző, hogy számos célra felhasználhatóak, akár egy korábban felvett kölcsön kiváltására is. Az NHP Hajrá felhasználhatósága négy nagyobb területet ölel fel, a Széchenyi-hiteleknél pedig hét különböző módozatból választhatnak a kkv-k. Mivel ezeknek a hiteleknek a feltételei eltérőek, egyáltalán nem mindegy, hogy melyik kölcsönt veszi fel a vállalkozás, különösen igaz ez, ha nagyobb hitelösszegről és hosszabb futamidőről van szó.

Hogy egyszerűbb legyen a választás, a Bank360.hu röviden összefoglalta, melyik hiteltípust mire érdemes igénybe venni. Nézzük meg elsőként az NHP Hajrát, ahol négy különböző hitelcél közül választhatnak a vállalkozások:

Új beruházások finanszírozása

Az NHP Hajrát felveheti egy vállalkozás azért, hogy új beruházást finanszírozzon belőle. Tevékenységi körtől függően ez jelentheti a gyártókapacitás növekedését, egy új vállalatirányítási szoftver bevezetését, de akár ingatlan vagy gépjármű vásárlását is. A hitel indulása óta újdonság, hogy a hazai beruházások finanszírozása mellett akár külföldi beruházásokra is fordíthatják a vállalkozók a felvett összeget – ezt az MNB július elején jelentette be.

Forgóeszközök finanszírozása

Ha a felvett kölcsönt forgóeszközök vásárlására fordítaná a vállalkozás, arra is van lehetőség. A felvett hitelből finanszírozható árukészlet vagy a gyártásához szükséges alapanyagok megvásárlása is, de akár értékpapírt is lehet belőle venni. A forgóeszközhitel emellett a korábban felvett forgóeszközhitelek kiváltására is felhasználható. A kölcsön futamideje legfeljebb 3 év, a törlesztett összeg pedig újra igénybe vehető a futamidő alatt.

Támogatás előfinanszírozása

Az NHP Hajrával már elnyert, állami és európai uniós pályázatok előfinanszírozására is van lehetőség.

Hitelkiváltás

A fent már említett forgóeszközhitelek kiváltása mellett más, korábban felvett vállalati kölcsönök kiváltására is van lehetőség - feltéve, hogy a vállalkozás 2020. január 1. előtt vette fel a kölcsönt és nem esett késedelembe. Az NHP Hajrá akár forint vagy deviza alapú beruházási hitel és pénzügyi lízing kifizetésére is felhasználható.

Az kölcsön legfeljebb 2,5 százalékos kamattal igényelhető, de a bankok dönthetnek úgy, hogy ennél olcsóbban kínálják a kölcsönt. A bankok ajánlatait már a Bank360.hu NHP Hajrá kalkulátorral is össze lehet hasonlítani, emellett azt is megtudhatjuk, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni az igényléshez.

Hasonló célokra a Széchenyi-hitel is igényelhető

A Széchenyi Kártya Programban jelenleg hét különböző termék érhető el, melyek között vannak átfedések, ezért érdemes itt is elvégezni egy kalkulációt a Széchenyi hitel kalkulátorral . Az alábbi termékek közül lehet választani:

Munkahelymegtartó Hitel

Ez a kölcsön típus kifejezetten a munkabérek fedezésére használható fel. Csak abban az esetben elérhető, ha az igénylő cég vállalja a munkavállalók 90 százalékának a megtartását. Az állami támogatásnak köszönhetően a speciális forgóeszközhitel 0,1 százalékos nettó ügyleti kamattal igényelhető.

Folyószámlahitel Plusz

Ez a Széchenyi Kártya Programban évek óta elérhető szabad felhasználású folyószámlahitel speciális változata, amely a napi működéshez szükséges költségek fedezésére fordítható. A Munkahelymegtartó Hitelhez hasonlóan 0,1 százalékos nettó ügyleti kamattal vehető fel.

Agrár Széchenyi Kártya Plusz

Ahogy a neve is mutatja, itt egy speciális terméktípusról van szó, az Agrár Széchenyi Kártya Plusz kifejezetten a mezőgazdasági szektorban működő vállalatok számára érhető el. A maximálisan igényelhető hitelösszeg 200 millió forint, melyet 1-3 éves futamidőre igényelhetnek a vállalkozások. Egyedül erre a termékre ad az állam 100 százalékos kamattámogatást és 100 százalékos kezességi díjtámogatást, ami azt jelenti, hogy kamatmentesen juthatnak a vállalkozások nagyobb összegű kölcsönhöz. Ez a módozat 2020. december 31-ig vehető igénybe.

Likviditási Hitel

Ez a szabad felhasználású forgóeszközhitel számla nélküli finanszírozással vehető igénybe, és számos célra fordítható. Egyebek mellett lehet forgóeszközök beszerzésére, szállításra, raktározásra, gépek karbantartására, továbbképzések finanszírozására, marketingre, de akár könyvvizsgálatra is fordítható. A nettó ügyleti kamat ennél a módozatnál is kedvező, az állami támogatásnak köszönhetően 0,2 százalék.

Beruházási Hitel Plusz

Új beruházások és az ezekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására, valamint hitelkiváltásra használható fel. Legfeljebb 20 százalékig a hitelcélhoz kapcsolódó forgóeszközök is finanszírozhatóak belőle. A nettó ügyleti kamat évi 0,5 százalék.

Önerő Kiegészítő Hitel

Már elnyert, vissza nem térítendő támogatással teljesülő beruházások megvalósítását segíti ez a kölcsöntípus, melyből a megvalósításhoz előírt önrész finanszírozható.

Támogatást Megelőlegező Hitel

Vissza nem térítendő állami támogatások előfinanszírozására igényelhető ez a hiteltípus.

A kalkulátor segíthet a döntésben

Látható, hogy a kedvezményes vállalati hitelekkel számos cél megvalósítható - a jelenleg elérhető ajánlatokkal jóval olcsóbban, mintha a piaci vállalati kölcsönök közül választanánk. A Bank360.hu szakértői minden igénylés előtt a kalkulátor használatára biztatnak, hiszen ingyenes és segítségével nemcsak a hitelek válnak összehasonlíthatóvá, hanem egyszerűbbé válik az igénylés folyamatához szükséges információ megszerzése is.