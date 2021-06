Nemcsak lakáskárnál jöhet jól egy lakásbiztosítás

Lakásbiztosítással általában a biztosítottak az otthonaikat és ingóságaikat védik. A biztosítás olyan eseményekre fizet, mint a tűzkár, egy betörés, csőtörés, ablak megrepedése vagy különböző természeti jelenségekkel – például egy viharral – összefüggő károk, káresemények. A lakásbiztosítás az egyik legelterjedtebb biztosítási szolgáltatás Magyarországon, már csak azért is, mert lakáshitelek és CSOK mellé is kötelező az igénybevételük.

Nem egységes azonban a lakásbiztosításokhoz megvásárolható, kiegészítő szolgáltatások köre. Ahogy alapcsomagok esetén a legtöbb helyen 2-3 szint közül válogathatunk, több biztosító esetében kiegészítő balesetbiztosításnál is választhatunk egy alap és egy szélesebb körű szolgáltatást nyújtó csomag közül.

A kiegészítő egészségbiztosítással más a helyzet. Biztosítónként eltérőek az igénybe vehető szolgáltatások, van ahol például külön kiegészítőben található a műtéti és külön a kórházi térítés, de olyan kiegészítő biztosítás is van a piacon, ahol ezek egy kiegészítő biztosításban találhatóak meg. Nem jellemző a dedikált egészségbiztosítás, az ügyfelek igényeihez leginkább alakítható, flexibilis konstrukció tűnik kívánatosnak.

Aegon

Az Aegon OKÉ lakásbiztosítási szolgáltatása az alap káresemény térítésén túl, sok kiegészítő biztosításra ad lehetőséget, a fagyasztott áruk kiolvadásából keletkezett kártól egészen a babakocsilopásig.

A biztosítás Magyarország területére vonatkozik, de meghatározott különleges helyzetekben kiterjed a kockázatviselés az EU-n belülre is, mint a bicikli, babakocsi és sportfelszerelés, illetve lakókocsi kiegészítő biztosításoknál.

Dedikált egészségbiztosítási csomagjuk nincs, egyéni igényekre szabottan lehet kiválasztani a megfelelő szolgáltatásokat. A következő csomagok érhetőek el, melyek magukba foglalnak valamilyen egészségbiztosítási elemet:

● Bővített vagy alapszintű balesetbiztosítás

● CT és MR szolgáltatás

● Kórházi napi ellátás

● Élet és műtéti kiegészítő

● Utasbiztosítás

A felsorolásban félkövérnek jelölt szolgáltatások az “Élet- és egészségi kiegészítő biztosítások” alá tartoznak.

Allianz

Az Allianznál egyféle lakásbiztosítás érhető el, 3 emelkedő fedezetszámú csomagban, ahol a vízkárokat és az üvegtörést a közepes, míg a rövidzárlatot, betörésés lopást és vandalizmust az átfogó csomaguk téríti. Az Otthonom Lakásbiztosítás-ra keresztelt konstrukcióhoz igényelhető családi baleset- és családi életbiztosítás, azonban egészségbiztosítás nem.

A balesetbiztosítás az egész világra kiterjed. Maradandó és múlékony egészségkárosodásra is fizet, baleseti eredetű kórházi ápolásra és baleseti halál esetén is szolgáltat.

Generali Biztosító

Négy féle, különböző élethelyzetre szolgáló lakásbiztosítás-csomag érhető el a Generali Biztosító Házőrző lakásbiztosításánál, ami Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításnak számít. A legszélesebb biztosítási védelmet kínáló csomagjuk ezek közül a “Házőrző Top” csomag, amely utasbiztosítást és munkanélküliségi díjátvállalási biztosítást is tartalmaz. A balesetbiztosítás az egész világra kiterjed.

A kiegészítő szolgáltatások többek között a következő csomagokban érhetőek el:

● Baleset csomag (baleseti halál, baleseti maradandó egészségkárosodás, baleseti csonttörés, baleseti műtéti térítés, kullancs-csípés térítés)

● Nyugalom csomag (besurranás, baleseti égési sérülés, kórházi lopás, üdülésre elvitt ingóság)

● Kölyök csomag (többek között gyerekbetegségre)

● Utazás csomag (autósegély, közlekedési baleseti halál, közlekedési maradandó egészségkárosodás, poggyászbiztosítás)

● Utasbiztosítás (az EUB meghatározott utasbiztosítása)

● Egészség csomag (haláleseti, műtéti, kórházi napi térítés)

Genertel

A Genertel Biztosítónál 3 lakásbiztosítási csomag érhető el, emelkedő fedezetekkel. A biztosítónál elérhető sportbaleseteket fedező, illetve családi balesetbiztosítás is, amik közül az utóbbi többek között csonttörésre, műtéti költségekre, baleseti halálra térít és az egész világra kiterjed.

Groupama

A Groupama Biztosítónál is elérhető Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás, Vesta Q néven. A biztosítónál nagy számú kiegészítő biztosítást is lehet kötni, például az egész világra kiterjedő családi balesetbiztosítási csomagot. Keresőképtelenség esetén is jár térítés a csomagukhoz, a biztosítás díját legfeljebb hat hónapig visszatérítik.

A Groupama ajánlatához sem lehet kiegészítésként dedikált egészségbiztosítást választani, az egyéni igényekhez válogathatóak össze a szolgáltatásaik, a következő lehetőségekből:

● baleseti csonttörés

● baleseti kórházi ápolás

● kórházi lopás

● második orvosi vélemény

● orvosi asszisztencia

● műtéti térítés

● kockázatviselési hely kiterjesztése

K&H Direkt

A K&H Direktnél is elérhető lakásbiztosítás. Kiegészítő családi balesetbiztosítás igényelhető a szolgáltatásukhoz, egészségbiztosítás azonban nem. A kockázatviselése az egész világra kiterjed.

Posta Biztosító

Két lakásbiztosítás érhető el a Posta Biztosítónál, a FészekŐr és az ÉdesOtthon, amik közül az utóbbi egészíthető ki tematikus csomagokkal, ami több biztosítást is tartalmaz, ezen felül pedig különálló biztosításokat is lehet igényelni, mint például a családi balesetbiztosítás vagy a műtéti, kórházi napi térítés biztosítás.

UNION Biztosító

Először az UNION-nál kínáltak Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást, amit Értem Otthonbiztosításnak neveztek el és ami jelenleg is elérhető. Kétféle családi balesetbiztosítási csomag is köthető mellé, ami a szolgáltatási összegekben tér el, a kockázatai azonosak. Ezek lehetnek baleseti halál, rokkantság, kórházi napi térítés, műtét, múlékony sérülés, és égés.

Elérhető Kiegészítő Egészség csomag is, ami Magyarország területére terjed ki és telefonos orvosi információs szolgáltatást és nagyértékű diagnosztikai vizsgálatok szakorvosi javaslatra történő elvégzését foglalja magában.

Az UNION-nál a fogyasztóbarát biztosításukon felül további két lakásbiztosítás érhető el, a 3 választható csomagot tartalmazó Union24 és a széleskörű szolgáltatást nyújtó Kandalló Extra. Mindkettőhöz elérhető a két korábban részletezett kiegészítő csomag.