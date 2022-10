Rengeteg pénzt ad a nyugdíjasoknak novemberben a kormány

Hirdeti az ingatlant, mégsem jönnek a vevők? A forint gyengülésén sem szeretne bukni? Van megoldás!

Sokszor szinte teljesen érthetetlen, hogy eladó ingatlanunk miért nem akar hosszú ideig gazdára találni. Ráadásul a forint gyengülése miatt most az is megtörténhet, hogy a hónapokig piacon lévő ingatlanunk – nem kis bosszúságunkra – még veszít is reálértékéből, mire gazdára talál. Ezek azonban elkerülhetőek lennének, ha megfogadunk néhány jó tanácsot. Az Ingatlantájoló összeállítása arról, mire érdemes figyelni.