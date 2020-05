Új rendelet: az utazási irodáknak kötelező visszafizetni a pénzt, ha a vendég úgy akarja

Új rendelettel védi meg a kormány az utazókat - és közben hozza még nehezebb helyzetbe az utazási irodákat. A szerda esti Magyar Közlöny egyik bejegyzése szerint ha valaki 2020. augusztus 31-ig a koronavírusra hivatkozva mondja le a már befizetett utazását, utazási csomagját az utazási irodáknál, vagy nem mondja le, de az utazás a koronavírus miatt lehetetlenné válik, akkor

az utazási iroda a befizetett teljes díj vagy előleg visszafizetése helyett kiállíthat ugyan egy 2021. augusztus 31-ig levásárolható utalványt (más néven kupont, vouchert),

melynek elfogadásáról az utazó 15 napon belül nyilatkozhat,

de ha az utazó az utalványt nem fogadja el vagy egyszerűen nem is nyilatkozik,

az utazási szolgáltató köteles minden befizetett pénzt visszafizetni.

A rendelkezés azt is kimondja, hogy az utazót vagyoni vagy egyéb hátrány nem érheti az utalvány kiállításából adódóan és annak felhasználása során, tehát a kuponnak tényleg az utolsó fillérig le kell fednie a befizetett összeget, nem lehet olyat csinálni, hogy ilyen-olyan okkal a szolgáltató leborotvál belőle némi pénzt a kiállításának, kezelésének, satöbbijének munkadíjára hivatkozva.

Az utazót akkor sem érheti anyagi kár, ha a kupon lejártáig nem használja azt fel: ilyenkor vagy megállapodik az utazási szolgáltatóval a hosszabbításban vagy a szolgáltató visszafizeti a pénzt, 14 napon belül.

A kiállított kuponnak a következőket kell tartalmaznia:

az utazásszervező megnevezését,

az utazó által már befizetett összeg teljes értékét,

a kiállításáért az utazásszervező nem számít fel díjat vagy más költséget,

érvényessége 2021. augusztus 31. napjáig tart,

egyértelműen tartalmazza, hogy utazási csomag igénybevételére jogosít,

egyértelműen tartalmazza, hogy a koronavírus világjárvány miatt került kiállításra,

tartalmazza az utasjogokra vonatkozó ismertetőt,

az utazó választása szerint elektronikus formában kerül megküldésre

Az utalvány átruházható, ám kizárólag a Polgári Törvénykönyv definíciója szerinti közeli hozzátartozóra. Ők azok: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

A rendelet kimondja, hogy az utazási irodák vagyoni biztosítéknak fedezetet kell nyújtania a kuponok értékének visszafizetésére, ha az utazási iroda becsődöl.

Ez a rendelet az utazási irodák rendkívül változatos koronahelyzet-kezelési módjai között vág most rendet. Hogy milyen megoldások voltak eddig a piacon, arról nemrég adtunk körképet: eddig is volt olyan iroda, amelyik fizetett, de sok volt az utalványos cég is, sőt, egyes esetekben kötbér is lehetett a meghiúsult nyaralás vége.

A rendelet tartalma tiszta, de az érvényességi ideje nem egyértelmű. A dokumentum egyfelől kimondja, hogy az új szabályok ma már élesek, és azt is, hogy ez az utasvédő gyakorlat a veszélyhelyzet megszűnéséig tart. Viszont az a része, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig tart, csak a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, ami június 11. Azt pedig nem tudjuk, hogy a veszélyhelyzet mikor ér véget, de Varga Judit igazságügyi miniszter a június 20-t nevezte meg lehetséges időpontnak.

A következő lehet a megoldás: augusztus 31-éig működne az egész rendszer, onnantól újra az eredeti rendelet lenne érvényes az ilyen típusú felmondásokra. Viszont a rendelet hatálya legfeljebb a veszélyhelyzet végéig terjed ki, ami a jelenlegi hírek szerint már júniusban bekövetkezik - feltételezhető, hogy ekkor majd az akkori, "normál" jogrendnek megfelelő szerkezetbe ültetik át a a szabályt, a parlamenttel is elfogadtatva - így lenne lehetséges, hogy valóban augusztus 31-éig élhessen az intézkedés.