Újabb csapatok jutottak az izgalmas pénzügyi verseny döntőjébe

Három vármegye csapatai közt folytatódtak a küzdelmek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny második fordulójában. Fejér, Somogy és Baranya szakképzésben résztvevő középiskolás diákjai mérhették össze tudásukat az online megrendezett fordulóban.

A csapatok közül azok folytathatták a versenyt, amelyek október 22-én sikerrel vették az első fordulós akadályokat. A második fordulóban is kellett kvízkérdésekre válaszolni, ezt követően azonban már egy szóbeli fordulóra is sor került, amelynek során villámkérdésekre és – megfelelő felkészülési időt követően – egy kifejtős kérdésre is választ kellett adniuk a csapatoknak.

Szakértő zsűri előtt derült ki, mit tudnak a diákok befektetésekről, hitelekről, biztosításokról, vállalkozásokról, zöld vagy épp digitális pénzügyekről – a feleleteket ezúttal is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Magyar Államkincstár, a Fundamenta Lakáskassza egy-egy képviselője és a szervező Privátbankár.hu munkatársai értékelték. A négyfős csapatok ismét felkészülten érkeztek a versenybe; közülük a legjobbak a december 10-i országos döntőbe is bejutottak, amelyet személyes részvétellel, a Budapesti Gazdasági Egyetem épületében rendeznek majd.

A döntőbe jutott csapatok:

Pénzvadászok

Iskola: Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Marton István

Felkészítő tanár: Poronyi Péter Mihály

Skackok

Iskola: Székesfehérvári SZC I. István Technikum

Csapatkapitány: Fehér Alexandra

Felkészítő tanár: Szőtsné Fekete Katalin Gizella

The finance four

Iskola: Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Horváth Alexandra Erzsébet

Felkészítő tanár: Pintér Zoltán

A teljes döntős mezőnyt a diakforum.hu weboldalon lehet böngészni – a lista folyamatosan bővül, ahogy a megyei döntőkre sor kerül. November 12-én kedden Tolna, Pest, Nógrád és Heves szakképzős diákjai versenyeznek majd.

A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokkal lehetett felkészülni, amely a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu-n érhető el. Valós élethelyzetek alapján, a diákok nyelvén íródott tudásbázisról van szó, ami mindig fontos, de a mostani, nehezebb gazdasági helyzetben és borúsabb kilátások mellett mondhatni elengedhetetlen a boldoguláshoz.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy a lehető legtöbb fiatallal ismertessék meg azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. A szervezők abban is bíznak, hogy a diákok segítségével a családok életébe is „becsempészhetnek” olyan pénzügyi alapismereteket, amelyek egyébként jellemzően nem szerepelnek napirenden. A verseny fővédnöke Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.

Nemcsak a ma már elengedhetetlen pénzügyi tudásért, hanem a nyereményekért is érdemes volt nevezni. A verseny partnereinek és támogatóinak köszönhetően különböző értékes ajándékok várnak nem csak a diákokra, de a pedagógusokra és az iskolákra is. Sőt, különdíjban részesül a „Feltörekvő Pénzügyi Junior Klasszis” is, azaz a legalacsonyabb tanulmányi eredménnyel döntőbe jutó csapat is. A nyeremények összértéke meghaladja az egymillió forintot.

A verseny támogatói: