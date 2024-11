Újabb ostorcsapás a lakosságnak: még egy áremelés

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A K&H Bank ugyanakkor kedvezményt is kínál ügyfeleinek. A jogszabály lehetővé teszi, hogy az átutalások első 50 000 forintos összege illetékmentes maradjon, amit a bank tovább is ad ügyfeleinek. Ez azt jelenti, hogy az 50 000 forint alatti átutalások esetén nem kell megfizetni az illetéket, ami enyhíthet valamelyest az új díjemelés hatásain.

A lakossági ügyfelek így jövőre két díjemelési hullámot is tapasztalhatnak: egyet az infláció miatti szokásos emelésből, egyet pedig a tranzakciós illeték emelésének áthárításából.

Az OTP Bank után a K&H Bank is bejelentette, hogy 2025. január 6-tól továbbhárítja a pénzügyi tranzakciós illeték emelését a lakossági ügyfelekre, erről a BiztosDöntés.hu írt.

